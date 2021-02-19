Макрон бросил останки французских солдат в Крыму в угоду санкциям

19.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Франция отказалась на официальном уровне, ссылаясь на санкции против России, участвовать в перезахоронении останков своих солдат, погибших во время Крымской войны.

Об этом в рамках круглого стола в Москве заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, только в прошлом году поисковиками или строителями было обнаружены останки около 150 человек, но представители Франции отказываются посещать Крым из-за непризнания его российского статуса.

«Поднимаются останки воинов периода Крымской войны, обороны Севастополя 1854-55 годов. И в этой связи возникает ряд серьезных проблем – у нас еще в 19-м веке были учреждены три кладбища – французское, английское и итальянское. Они были созданы в 80-х годах 19-го века. Это кладбища, которые по разрешению российского правительства создавались и строились, и захоронения там производились на деньги соответствующих государств.

Естественно, в 20-м веке ситуация коренным образом изменилась, но сейчас у нас, например в прошедшем году было поднято около 150-ти останков воинов нашего противника периода обороны Севастополя 1854-55 годов. Эта ситуация была не только 20-го года, но и предыдущих лет. Начиная с 14-го года останки подняты, поскольку не было нормативной базы для регулирования того, как нужно, и кто будет способствовать этому, кто будет участвовать в этом, захоронения не осуществлялись, и останки просто лежали, я прошу прощения, в Музее героической обороны и освобождения Севастополя, поскольку французская сторона по понятным политическим причинам отказалась участвовать в решении этого вопроса…», – заявила Алтабаева.

Аналогичная ситуация, по ее словам, касается и представителей немецкой стороны.

«В отличие от наших зарубежных партнеров, Российская Федерация всегда с большим уважением и бережно относилась к останкам воинов, которые погибли, будучи даже нашими военными противниками на территории нашего государства. Свидетельством тому служит то, что у нас есть немецкое кладбище (солдат Вермахта, – ред.). Оно было открыто в 1998-м году, содержится в надлежащем состоянии. Сейчас немецкая сторона практически не принимает участие в приведении в порядок этого объекта. Но, тем не менее, ни актов вандализма, ни разрушения чего-либо там, безусловно, нет. А нужно понимать, что такое Севастополь и отношение после Великой Отечественной войны к нашему противнику на нашей земле. Просто совершенно разная мораль».

Присутствовавший на мероприятии замдиректора консульского департамента МИД РФ Алексей Уткин попросил у Алтабаевой более детальную информацию по этим захоронениям и пообещал, что дипломатическое ведомство поднимет этот вопрос на международном уровне.