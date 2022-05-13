Макрон надумал создать свой Евросоюз – с Украиной и Грузией

13.05.2022  19:47 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Грузия, Дзен, ЕС, Молдова, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

На мероприятии в Брюсселе, посвященном реформированию ЕС, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать европейскую структуру, позволяющую принимать в свой состав страны, не являющиеся членами Евросоюза.

Об этом в интервью Фонду Горчакова заявил советник по развитию бизнеса компании Baltic Wind GmbH Андрей Миллер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На мероприятии в Брюсселе, посвященном реформированию ЕС, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать европейскую...

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«Интересно отметить, что в рамках мероприятия, которое проходило в Брюсселе в здании Еврокомиссии, помимо предложения реформирования ЕС, Макрон высказал еще одно предложение. Он предложил создать новую политическую структуру европейских государств, которая не дублирует ЕС, но позволяет принимать в нее государства, которые не являются членами ЕС или пока не являются ими.

Это нацелено, в первую очередь, на Украину, но также предполагает возможность принять в эту новую структуру страны Восточных Балкан, Молдавию и Грузию», – отметил он.

«Это свидетельствует о подготовке ЕС к масштабным изменениям политического, экономического, финансового, военного ландшафта и направлено на избавление от потенциальной оппозиции на обеспечение беспрекословного согласия членов ЕС с решениями его лидеров», – заявил Миллер.

Отметим, что ни Восточное партнерство для бывших стран СНГ, ни так называемый ГУАМ до сих пор так и не заработали согласно задумке европейцев.

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