Макрон надумал создать свой Евросоюз – с Украиной и Грузией

На мероприятии в Брюсселе, посвященном реформированию ЕС, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать европейскую структуру, позволяющую принимать в свой состав страны, не являющиеся членами Евросоюза.

Об этом в интервью Фонду Горчакова заявил советник по развитию бизнеса компании Baltic Wind GmbH Андрей Миллер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересно отметить, что в рамках мероприятия, которое проходило в Брюсселе в здании Еврокомиссии, помимо предложения реформирования ЕС, Макрон высказал еще одно предложение. Он предложил создать новую политическую структуру европейских государств, которая не дублирует ЕС, но позволяет принимать в нее государства, которые не являются членами ЕС или пока не являются ими.

Это нацелено, в первую очередь, на Украину, но также предполагает возможность принять в эту новую структуру страны Восточных Балкан, Молдавию и Грузию», – отметил он.