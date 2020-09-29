Макрон оконфузился, не сумев выговорит фамилию Тихановской во время встречи

29.09.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с бывшей кандидаткой в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в ходе своего визита в Литву. Встреча состоялась в одной из вильнюсских гостиниц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как сообщают РИА «Новости» Макрон не смог выговорить фамилию своей визави и назвал ее госпожой «Тиковской».

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Самопровозглашенная «лидер белорусской нации» как обычно невнятно рассказала о встрече.

«Это была замечательная встреча, он замечательный человек. Он действительно вовлечен в ситуацию в Беларуси. И обещал помочь организовать переговоры по разрешению политического кризиса в нашей стране. Слишком многие люди страдают от этого режима», – сказала журналистам Тихановская.

На помощь ей пришел журналист американского «Радио Свобода» Франак Вечерка, который представился советником Тихановской.

«Мы говорили о том, какую роль может сыграть Франция в решении белорусской ситуации. Мы поблагодарили господина президента за помощь в непризнании Лукашенко. Мистер президент говорил, что надеется: санкции будут приняты на Совете Европы в ближайшие дни. В первую очередь – освобождение политических заключенных. Мы согласны с тем, что в первую очередь с началом переходного периода – это новые выборы. А потом уже все разговоры, каким образом будет выглядеть Беларусь. Беларусь – это не геополитический кризис. Беларусь должна встать на путь демократии, а потом все разговоры про будущую политику будут обсуждаться на национальном уровне», – сказал Вечерка.

Макрон также оперативно прокомментировал встречу в интервью BNS.

«Мы будем действовать. Я уважаю и восхищаюсь участием Светланы. Как европейцы, мы сделаем все, чтобы помочь беларусскому народу. Мы воспользуемся медиацией в формате ОБСЕ, чтобы достичь прогресса. У нас была замечательная дискуссия, и сейчас нам нужно быть прагматичными и поддержать беларусский народ. Мы сделаем все, что в наших силах, поверьте мне», – сказал Макрон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сдержанно прокомментировал «вильнюсское рандеву».

«Президент Франции встретился с гражданкой Беларуси. В данный момент по-другому мы оценивать это не можем: это право и президента Франции, и этой гражданки Беларуси. Мы уважаем права — и его, и ее. По всей видимости, президент Франции поддерживает эту гражданку Беларуси, мы это так воспринимаем», – сказал сегодня Песков.

А вот белорусском МИДе не смогли сдержать иронии и назвали Тихановскую «новой достопримечательностью Литвы».

«Повестка дня визита Президента Франции Макрона в литовскую столицу не особо удивляет. В принципе, создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения. С профессиональной точки зрения скажу, что не нужно тешить себя иллюзиями. Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла»,- сказал официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз.

Российский политолог Аремен Гаспарян считает встречу Макрона с Тихановской такой же «пикантной», как и посещение канцлеров ФРГ Ангелой Меркель российского оппозиционного блогера Алексея Навального в клинике «Шарите».

«Макрона я не очень понимаю. Может, у него есть какой-то своеобразный интерес к Тихановской как к женщине. Сейчас это вообще модно. Вон фрау Меркель к Навальному пришла. Я надеюсь, что Юля была в курсе, а то – развод. А как иначе?», – сказал Гаспарян в своем видеоблоге.