Макрон опроверг ложь Ермака. Киев идет на уступки России

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Новости Украины

Судя про просачивающейся информации, Запад давит на Киев, требуя выполнения Минских соглашений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«Челночная дипломатия президента Франции Эмманюэля Макрона подтвердила: Запад давит на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений. Господин Макрон, посетивший Москву и Киев, смело анонсировал скорое продвижение в урегулировании конфликта в Донбассе. А заодно сообщил: украинские власти уже идут на уступки.

Картина станет более полной на этой неделе — после заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу 9 февраля и намеченных на 10 февраля переговоров в «нормандском формате». Должен проясниться главный вопрос: готова ли Украина на прямой диалог с Донбассом, от которого до сих пор отказывалась. Судя по утечкам в украинских СМИ, такое обязательство Киев на себя взял», – пишет газета.

В публикации отмечается, что настаивает на выполнении «Минска» не только Париж, но и Вашингтон.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен, посещавший Киев в январе, также говорил, что этот документ, во-первых, не нуждается в пересмотре, во-вторых, является единственным путем урегулирования конфликта в Донбассе, а в-третьих, указал он тогда, есть ряд шагов, которые предстоит предпринять, в том числе Украине», – добавляет издание.

При этом украинские власти, в частности глава МИДа Дмитрий Кулеба, говорят, что если предложения Запада «будут для нас неприемлемы, они будут отброшены».

Уступки со стороны Киева подтвердил и президент Макрон.

«Хочу поприветствовать усилия президента Зеленского, то есть конкретные обязательства, которые он взял на себя в рамках этого формата и по отношению к нам всем, в частности отозвать закон, который не соответствовал Минским соглашениям. Этот закон был отозван по инициативе президента Зеленского», — сказал французский лидер на встрече с Владимиром Путиным.

Речь шла о внесенном в Раду законопроекте «О госполитике переходного периода», которым за Россией предлагалось законодательно закрепить статус «государства-агрессора» и который Москва жестко критиковала и называла односторонним выходом из Минских соглашений и требовала отозвать.

«И 24 января украинский кабинет министров внезапно это сделал. Андрей Ермак назвал фейком сообщения о том, что законопроект отозвали по настоянию РФ. И вот Эмманюэль Макрон это опровержение опроверг», – резюмирует газета.