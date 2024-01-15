Макрон перестановками в своём кабинете спасает не Францию, а продление поставок оружия Украине – британский эксперт

Константин Серпилин.  
15.01.2024 21:57
  (Мск) , Лондон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Франция


Никакие перестановки в правительстве Франции не сократят военные поставки на Украину, потому что Париж боится нарушить западный консенсус.

Об этом в интервью американскому журналисту Александру Христофору заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакие перестановки в правительстве Франции не сократят военные поставки на Украину, потому что Париж...

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«Отставка премьер-министра Франции Элизабет Борн означает, что Макрон потерял к ней доверие. Это признак того, что экономические дела во Франции идут не очень хорошо.

И то, что он сейчас пытается сделать – это найти какие-то средства для своего правительства. Потому что он чувствует, что всё это медленно сползает на нет, что власть ускользает от него.

Ему становится всё труднее управлять Францией. Его популярность там падает, а ситуация продолжает оставаться плохой», – сказал Меркурис.

Он подчеркнул, что никакие перестановки в руководстве Франции не прекратят поставки оружия Украине, пока не изменится общеевропейский консенсус.

«Но он говорил, что Украине нужно больше денег. Макрон собирается поставить Украине 85 ракет «Скальп». Таким образом, вы могли видеть, что даже Макрон понимает, что дела идут не очень хорошо.

И он не предпримет никаких шагов, чтобы прекратить [поставки оружия] и нарушить консенсус ЕС. Он будет настаивать на продолжении этой политики.

Он просто переставляет шезлонги на «Титанике», когда корабль врезается в айсберг. Вот, в чём суть этих перестановок в политике», – резюмировал эксперт.

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