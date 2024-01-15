Макрон перестановками в своём кабинете спасает не Францию, а продление поставок оружия Украине – британский эксперт

Никакие перестановки в правительстве Франции не сократят военные поставки на Украину, потому что Париж боится нарушить западный консенсус.

Об этом в интервью американскому журналисту Александру Христофору заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отставка премьер-министра Франции Элизабет Борн означает, что Макрон потерял к ней доверие. Это признак того, что экономические дела во Франции идут не очень хорошо.

И то, что он сейчас пытается сделать – это найти какие-то средства для своего правительства. Потому что он чувствует, что всё это медленно сползает на нет, что власть ускользает от него.

Ему становится всё труднее управлять Францией. Его популярность там падает, а ситуация продолжает оставаться плохой», – сказал Меркурис.