31.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

879 просмотров

Малайзийский министр: нет убедительных доказательств вины России в деле MH17

Нет убедительных доказательств российской вины в уничтожении пассажирского «Боинга», потерпевшего крушение над Донбассом в 2014 году, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил министр транспорта Малайзии Энтони Лок изданию ChannelNews Asia.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Нет убедительных доказательств, позволяющих обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы (JIT). Нельзя просто взять и показать пальцем на Россию», — сказал он, отметив, что все последующие действия будут совершаться только на основе доказательств с учетом дипломатических отношений между двумя странами.

Напомним, 24 мая на пресс-конференции JIT были представлены материалы, согласно которым конвой военной техники якобы отправился в конце июня 2014 года с базы 53-й бригады в районе Курска. В его составе были по меньшей мере шесть «Буков». Одна из установок с номером 332 затем была отправлена на территорию Украины. Именно из нее, по версии следствия, был сбит «Боинг».

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не признает результаты расследования до тех пор, пока к нему не допустят российских специалистов. «Мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии», — отметил он.