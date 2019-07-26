Малоросс Зеленский на пару с Лепсом загонят галичан в антисемитский отстойник

26.07.2019, Львов, Владимир Гладков

По мнению львовских «свидомых», президент России Владимир Путин продолжает «заглядываться» на Украину и планирует устроить в стране хаос через президента Владимира Зеленского, а затем ввести своих миротворцев, чтобы установить контроль над «незалежной».

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил сын командира нацистской УПА Юрий Шухевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К чему это должно привести? Путин понимает, он думал, что ему план «Новороссии» так удастся очень легонько, но видите, зубы он себе немного обломал на Донетчине.

Есть другой план, чтобы они тут, Зеленский и команда, вызвали хаос на Украине, собственно своей некомпетентностью, своими спорными разными месседжами, он будет к этому призывать. Даже, если надо, будет сделано всё, чтобы действительно начались разборки и даже вооружённая, а при количестве оружия, и том количестве тех, кто прошли фронт, это очень легко сделать теперь на Украине. Будет раздуваться антисемитизм, имейте в виду, это чтобы скомпрометировать нас перед миром.

А потом господин Путин придёт, когда здесь будет хаос, и такая непредсказуемая страна и он, а он имеет от ООН мандат на миротворческие операции в странах СНГ, бывшего Союза вообще, придёт нас мирить, наводить порядок, покой, ибо: «Это же не нация, это территория и население, Бог знает, что, фашисты, нацисты, расисты, и тут надо навести порядок и наладить настоящее процветание демократию по-путински». Вот задача этой новой команды, которая пришла», – сокрушался он.

Известный львовский пропагандист, одиозный телеведущий Остап Дроздов продолжил истерить, заметив, что именно русскоязычный Зеленский, по мнению России, должен стать представителем малороссийского истеблишмента и вернуть Украину в зону российского влияния.

«Зеленский, как абсолютный дистилированный, концентрированный малоросс по своему типажу, прекрасно укладывается в эту концепцию. И суть не в том, что России, нашему врагу, нужна Украина как таковая. Им необязательно захватывать страну как таковую, им достаточно, чтобы страна, даже будучи независимой формально, просто была частью того большого концепта «Русского мира».

И поэтому им нужен истеблишмент на Украине, который будет русскоязычным, который будет отстаивать права русскоязычного – теперь уже большинства, который будет делать откат по декоммунизации, который будет делать наступление на все те гуманитарные ценности: на язык, на культуру – на то, что составляет каркас человека. Потому что население каркаса не имеет. Население ориентируется на холодильник, население радо согласиться даже на то, чтобы этот холодильник стоял в «Русском мире» и рублёвой зоне, лишь бы тот холодильник был», – возмущался пропагандист.

Он добавил, что «Слуга народа» и партия Виктора Медведчука вместе составят конституционное большинство, откатят все пятилетние «перемоги» и сделают из Западной Украины заповедник с забавными украиноязычными галичанами.

«Слуга народа» плюс Медведчук равно конституционное большинство. Если они договорятся по ключевым вопросам, где они сходятся. Они не сходятся по каким-то модерным вопросам, но они сходятся по ключевым, тем идентичным вещам. Я уже об этом говорил: язык, декоммунизация, откат по всем гуманитарным вопросам. Это мои прогнозы. Если они сойдутся по тому, они имеют конституционное большинство, я потому и сказал «узурпация». Им достаточно просто договорится по ключевым вопросам, чтобы менять в этой стране полностью всё.

За год вы можете проснуться в стране, где вы дальше своих 4-5 областей со своим украинским языком не сунетесь, потому что русскоязычные будут защищены законом, скажут: «Гуляйте». За год мы можем проснуться в стране, где маршал Жуков, Орджоникидзе, Дзержинский и другие палачи украинского народа зайдут как названия улиц в большинство юго-восточных городов, ибо им руки чешутся вернуть историческую память дедов своих. За год или два мы можем оказаться в ситуации, когда украинская культура будет свёрнута до галицкого образа и будут на нас смотреть как на экзотических аборигенов, которые возрождают гаёвки, щедровки, делают очень хорошие дела, а на самом деле, там звучит русский рэп, там звучит Юрмала из Сочи, там звучит Жара из Баку, там звучат даже юбилейные концерты Лепса, Аллегровой и Надежды Кадышевой.

Вот это ползучее втягивание Украины полностью в повестку дня России, собственно, культурную, потому что экономику уже давно могут прийти и скупить, им нужно культурно положить эту страну под себя через эту всю изроссийщенную такую всю быдлоту, прошу прощения, которая сейчас вылезла», – паниковал Дроздов.