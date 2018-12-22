Мариуполь и Одесса объединились с Донецком

22.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Сегодня в Донецке прошла конференция, посвящённая объединению городов Украины в борьбе против фашизма, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе мероприятия, на котором присутствовали представители Мариуполя, Одессы и других городов Украины, лидер общественной организации «Фронт одесского сопротивления» Игорь Немодрук и председатель общественной организации «Форум спасения Мариуполя» Ирина Попова подписали договор о дружбе и сотрудничестве в деле освобождения Украины от власти киевской фашистской хунты.

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«Форум спасения Мариуполя» существует уже полтора года, наша цель – объединить людей, которые приехали в Донецк с оккупированных киевской хунтой территорий Украины. Сегодня итоговая конференция и, можно сказать, знаковое событие: сегодня мы подписали договор с «Фронтом одесского сопротивления», и Мариуполь стал с Одессой городами-побратимами», – отметила заместитель председателя ОО «Форум спасения Мариуполя» Елена Суботина.

В свою очередь Игорь Немодрук добавил, что Донбасс должен стать тем местом, которое объединит все здоровые силы Украины.

«У нас в стране идёт война. В любом случае, рано или поздно произойдёт освобождение тех территорий, которые сейчас находятся под властью фашистов, и точкой сбора всех сопротивляющихся будет Донбасс. Так уж сложилось, что Донбасс в этой войне находится на передовой, он держит удар, и здесь собираются все здоровые силы, которые сопротивляются и будут освобождать Украину», – сказал Немодрук.

Также он выразил надежду, что со временем и остальные города Украины присоединятся к Донбассу.

«Наши организации и наши города, можно сказать, объединились. Придёт время и другие организации Николаева, Харькова, Херсона, Киева, Днепропетровска, все потихонечку соберутся. Наша цель в будущем собрать здесь, в Донбассе, форум всех организаций Украины, борющихся с фашистской хунтой», – резюмировал лидер ОО «Фронт одесского сопротивления».