09.07.2021, Москва, Максим Карпенко
 
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Марков объяснил последний всплеск провокаций вокруг Крыма

Новости УкраиныОбострение в последнее время ситуации вокруг Крыма связанно с тем, что за предыдущие годы...

Обострение в последнее время ситуации вокруг Крыма связанно с тем, что за предыдущие годы полуостров ушел из информационной повестки в мире, а с его российским статусом стали мириться.

Об этом на пресс-конференции в ОСН заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт также отмечает, что при помощи темы Крыма президент Украны Владимир Зеленский на внутренней арене пытается показать себя как сильный лидер в стиле Александра Лукашенко, чей рейтинг на Украине крайне высок.

«Мы видим сейчас очевидное желание западных стран обострить ситуацию вокруг Крыма. С чем это связано, пока вопрос остается открытым. Возможно, они недовольны тем, что тема Крыма вообще ушла в последние годы на задний план, и боятся, что начнется такое де-факто признание, как в отношении Тайваня.

Тайвань юридически никто независимым не признает, но де-факто его признают, потому что там торговые миссии, обмены какие-то проходят, поездки людей и так далее. И вот, они опасаются, что может начаться вслед за встречей в Женеве Путина и Байдена, которая получила неплохую прессу, постепенное признание этого.

Возможно, хочет Зеленский поднять тему Крыма, поскольку он хочет получить очень хорошую прессу на Западе, чтобы в тень попал государственный переворот, который сейчас Зеленский проводит на Украине. Вот, в течение этих месяцев он медленно-медленно создает свою собственную, персональную диктатуру в попытках остановить падение рейтинга…

Чтобы остановить этот процесс, в команде Зеленского принято решение перейти к формату личной диктатуры, взять под контроль все основные СМИ и показывать жесткую политику в стиле Александра Григорьевича Лукашенко, кого-то наказывая. Это нравится избирателям», – подытожил Марков.



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