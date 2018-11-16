Марков предложил создать в Галичине «резервацию для бандерстана»

16.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Большая часть Украины никакого отношения не имеет к бандеровцам. уж точно не имеет никакого отношения.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы рассказываете: «Россия вмешивается в дела Украины», вы мне скажите: а большая часть Украины – это не Россия? Я в четвёртом поколении одессит, я родился в Одессе, основанной Екатериной II. Сто процентов одесситов никакого отношения к бандеровцам не имеют! Вы оккупировали мой город и рассказываете, что это Украина!» – заявил Марков, обращаясь к украинскому политологу Василию Вакарову.

«Да, мы родились в Украинской ССР, но это была другая Украина! Сегодня она никакого отношения к этому не имеет, точно так же, как Харьков, Киев, Днепропетровск, Мариуполь и две трети Украины. Ваш бандерстан, которым вы временно захватили Киев, надо в эту резервацию и согнать на Западную Украину!» – добавил экс-нардеп.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Игорь Марков пообещал Украине «оккупацию», если раскольники начнут отнимать святыни у УПЦ МП.