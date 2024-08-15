Масштабная спецоперация: курский прорыв готовился натовскими спецами – болгарский политик

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Такой крупный набег на Курскую область был бы невозможным без всесторонней поддержки США ещё на этапе разведки и планирования.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Была договорённость, обещание США, что на российскую территорию никто наезжать не будет. А если кто-то и будет, то будут наказывать. По сути, Америка действительно так и делала. По крайней мере, вербально, на словах, никогда такого не поддерживала, пальчиком грозила. А сейчас, когда это происходит восемь дней – это нельзя было сделать без американской разведки, причём крутой и навороченной, с помощью спутников. Потому что это не партизанский отряд Сидора Ковпака, и даже не группа больших партизанских отрядов», – сказал Пасков.

«Это были бригады – сначала в рамках одной, потом вторая, третья. Теперь звучат цифры – 20 тысяч человек, с готовностью ещё 20 тысяч человек с украинской стороны. Причём – со всем вооружением», – подытожил он.