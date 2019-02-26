Матиос признал, что во Львове покрывают погромщиков

26.02.2019, Киев

Во Львовской прокуратуре прекрасно знают обстоятельства захвата праворадикалами полицейских арсеналов в 2014 году, однако тянут дело из-за страха или недостаточного патриотизма.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Львовская областная прокуратура сообщает, что продолжает расследовать дело «ночи гнева» во Львове, когда в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года из райотделов полиции было выкрадено около 1200 единиц оружия, 60 тысяч – боеприпасов и так далее. Часть вернули, часть – нет. Это были и ПМ, и АКМ и так далее. Очень много тогда пропало оружия. Что с этим расследованием? Кто дал команду врываться в госучреждения, открывать арсеналы?» – поинтересовалась ведущая.

«Вы хотите, чтобы я был вселенским компьютером, который знает ответы на все вопросы. То, что я зам генпрокурора, не значит, что я компьютерный коллайдер, у которого в голове все уголовные дела, их несколько миллионов. Но относительно того, что расследует Львовская прокуратура, в Арабских Эмиратах есть такая поговорка, что нормальный дом можно построить за 9 месяцев с начала до конца, потому что за 9 месяцев из ничего рождается жизнь. Но когда за пять лет «ночь гнева» во Львове никто не обговорил за чашкой кофе и никто не знает, кто это делал, то наверняка это неправда», – ответил Матиос.

«Во Львове, как в любом другом городе, всегда знают, кто кому брат, сват и кум, но, наверное, в силу разных обстоятельств – или страх назвать белое белым, а чёрное чёрным, или в следствии отсутствия уместного патриотизма, которое не соответствует требованиям времени», – добавил главный военный прокурор.