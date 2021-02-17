Матвиенко назвала размер своей «баснословной» пенсии

17.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла слухи о том, что ее пенсия составляет порядка 450-ти тысяч рублей в месяц, которые накануне распространили ряд СМИ. На заседании Совфеда Матвиенко назвала эту информацию лживой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спикер верхней палаты парламента также сообщила, что при трудовом стаже почти в 50 лет получает 25 тысяч рублей пенсии.

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«Не могу не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов.

Я, например, из интернета узнала и все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию 450 тысяч. Ну, во-первых, моя декларация открыта, и в моей декларации указано – у меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию 25 тысяч.

Ну, люди, естественно, разражаются, когда видят такие цифры. С этим тоже надо подумать, каким образом давать информацию достоверную, чтобы не рождались такие мифы, слухи и не шла дискредитация людей, которые работают во власти и много делают для того, чтобы жизнь наша вместе была лучше. Еще раз говорю, что все эти фейки надо опровергать, потому что это просто безобразие», – заявила Матвиенко.