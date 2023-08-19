Медведев и Лавров отвергли заморозку конфликта на Украине

Сразу два высокопоставленных российских чиновника отвергли возможность заморозки военного конфликта на Украине.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что «перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас, увы, не просматривается».

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«Они хотят по максимуму истощить наши экономические, технологические и оборонные возможности, ограничить суверенитет и заставить нас отказаться от самостоятельного курса во внешней и внутренней политике… Западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок. А лицемерные призывы западников к переговорам мы расцениваем как тактическую уловку, чтобы в очередной раз выиграть время, дать истощенным украинским войскам передышку и возможность перегруппироваться, вновь накачать их оружием и боеприпасами. Но это – путь войны, а не мирного урегулирования. Нам это абсолютно ясно», – сказал Лавров в интервью журналу «Международная жизнь».

А замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что битва за Украину может длиться десятилетиями.

«Пройдёт некоторое время. Западные власти сменятся, их элиты устанут и будут умолять о переговорах и замораживании конфликта. Выдохнется любое контрнаступление. Отпоют погибших, залижут раны.

Но мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство. Оно должно быть уничтожено дотла. Вернее так, чтобы даже пепла от него не осталось. Чтобы эта мерзость никогда, ни при каких условиях не могла возродиться.

Если на это потребуются годы и даже десятилетия – так тому и быть. У нас нет выбора: или мы уничтожим их враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию. И сгинет в этом случае вместе с нами.

Этого не нужно никому.

Поэтому только так – полная утилизация государственной машины враждебной страны и абсолютные гарантии лояльности на будущее.

Их может дать лишь контроль России за всем, что происходит и будет происходить на территориях бывшего бандеровского государства. И мы его добьёмся», – заверил Медведев.