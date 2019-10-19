Медведев: Россия поможет Сербии сохранить суверенитет

19.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял сегодня участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения Белграда во Второй мировой войне.

Вместе с президентом Сербии Александром Вучичем глава правительства РФ присутствовал на военном параде «Свобода 2019» в военном аэропорту в Батайнице . Была продемонстрирована и военная техника, поставленная в Сербию из РФ: три вертолета Ми-17,Ми-35, а также танк Т-72. Свои возможности показали воинские части, оснащенные российским оружием.

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После парада состоялись переговоры Дмитрия Медведева с премьер-министром Сербии Анной Брнабич. Главы правительств подчеркнули также важность воспитания молодого поколения в духе антифашистских ценностей.

«Мы благодарны Российской Федерации за ее твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии, а также за поддержку позиции нашей страны по членству так называемого Косово в международных организациях», – сказала Брнабич в беседе.

Президент Вучич выразил соболезнования России в связи с трагедией в Красноярском крае.

В завершение визита Дмитрий Медведев выступил в Народной Скупщине (парламенте) Сербии.

«Для меня огромная честь вместе с вами участвовать в этот особый день в праздновании 75-летия освобождения Белграда от фашистских захватчиков. Я сердечно поздравляю вас и весь братский сербский народ и желаю вашей замечательной стране мира, процветания, свободы и благополучия», – сказал Медведев.

Он поблагодарил сербов за то, что они сохраняют могилы красноармейцев и поддерживают народное движение «Бессмертный полк».

«Сербия, к сожалению, на собственном опыте ощутила последствия действий, которые осуществляются в противоречии, в обход международного права. Я имею в виду события 1999 года. Россия поддерживала тогда и поддерживает сейчас сербский народ и готова оказывать вам всю необходимую помощь в сохранении суверенитета и территориальной целостности. Мы заинтересованы исключительно в мирном урегулировании существующей проблемы на основе резолюции Совета безопасности Организации Объединённых Наций за номером 1244. И хотим, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной», – сказал Медведев.

Он поблагодарил также Сербию за принципиальный отказ присоединяться к санкциям против России.

Премьер подчеркнул важность сотрудничества России и Сербии в области сельского хозяйства, железных дорог, а также в строительстве «Турецкого потока».

«Наши народы хотят общаться. Около 70 тыс российских туристов приезжают в Сербию, около 60 тыс сербов приезжают к нам. Сегодня мы передадим страницу Евангелия Мирослава сербской стороне», – сказал Медведев.

Он добавил, что российские ученые будут и впредь помогать в строительстве храма Святого Саввы, и подчеркнул, что Россия испытывает глубокое уважение к Сербской Православной Церкви, которая празднует в этом году 800-летие автокефалии.

«Я убежден, что этот храм станет еще одним символом нашей дружбы, – сказал Медведев, – В сознании русского народа сербы братский народ, и в этом православная вера связывает нас».

После окончания выступления в парламенте российский политик возложил венки к могиле Неизвестного солдата и мемориалу на кладбище Освободителей Белграда.