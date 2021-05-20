Меджлис и «свидомые» в ярости: Совет ЕС заблокировал бредни о «геноциде» крымских татар

20.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Представители председательствующей в Совете ЕС Португалии заблокировали упоминание очередной годовщины депортации крымских татар в заявлении Евросоюза по Крыму.

Об этом у себя в Twitter сообщил брюссельский корреспондент финансируемой Госдепом «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он пояснил, что речь идет о заявлении по Крыму, которую должен сделать ЕС в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Вчера Португалия заблокировала память 77-й годовщины депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму, которая будет сделана Евросоюзом в ОБСЕ. В предыдущих заявлениях всегда упоминались события 18-20 мая 1944 года », – написал Рикард Йозвяк, имея в виду заявление по Крыму, которое должен был сделать ЕС в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Комментируя инцидент, руководитель Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог Денис Денисов отметил, что Украина в своей русофобской политике всё дальше отрывается от реальности и всё больше раздражает Европу.

«На самом деле, совершенно логичные действия со стороны председательства Португалии. В первую очередь, нужно понимать, чьего авторства подобные инициативы. Мы, конечно, не можем говорить о том, что полностью Европа отвернулась от Украины или как-то сильно изменилась ситуация, потому что это не так, но то, что украинская сторона уже очень сильно надоела своими необоснованными, а зачастую, просто провокационными инициативами относительно Крыма, Донбасса, России – это очевидный факт», – сказал Денисов «ПолитНавигатору». «К счастью, мы можем наблюдать определённую тенденцию в мире, когда уже ряд международных организаций, различных форумов просто отказываются идти на поводу у украинских представителей, подыгрывая им в откровенной русофобской политике. Так что, это – как раз очередной пример того, что украинские товарищи уже не видят берегов, неадекватно воспринимают реальность, и с ними реальность играет такую злую шутку», – добавил политолог.

В свою очередь, эксперт Института стран СНГ, экономист Александр Дудчак предположил, что, возможно, просто-напросто, в Португалии лучше знают историю, чем представители современной Украины.

«Украина продолжает спекулировать на тему депортации крымских татар в годы Великой Отечественной, пытается использовать любой повод для привлечения внимания к теме Крыма, к созданной Западом т.н. «Крымской платформе». Во всех этих информационно-политических спектаклях, с фальшивым плачем и заламыванием рук в стиле очень провинциальной самодеятельности, нет ни капли правды и стремления к объективности. Украинских деятелей очень огорчило, что вчера Португалия заблокировала ссылку на 77-ю годовщину депортации крымских татар в заявлении по Крыму, которое будет опубликовано ЕС в ОБСЕ. Возможно, в Португалии лучше знают историю, чем современные укрополитики? Был и коллаборационизм, была и реабилитация», – напомнил Дудчак. «Историю знать нужно, особенно тем, кто пытается так громко кричать о фактах, то ли не зная о них ничего, то ли надеясь, что никто о них не знает. Ворошить то прошлое и интегрировать его в современную повестку можно с двумя целями – создать проблемы и напряженность в межнациональных отношениях, и придумать поводы для давления на Россию, совершенно не переживая за проблемы простых людей, в том числе и граждан Украины», – добавил эксперт в комментарии «ПолитНавигатору».

Он подчеркнул, что сейчас представители крымско-татарского нацменьшинства в Крыму пользуются гораздо большими правами, чем при «незалежной» Украине, а уровень жизни выше, чем у соплеменников, живущих в Херсонской области, «если, конечно, эти родственники на Украине не подрабатывают в ритуальных политических шоу».

«Да и Португалия, хоть и проявила самостоятельность в выборе позиции, но в данном случае дала дополнительный повод Украине для пиара своей позиции», – заключил Александр Дудчак.