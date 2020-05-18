Меджлисовцы пытаются загнать Украину в геноцидный угол

18.05.2020

15 мая, в Киеве, на базе одиозного «Крымско-татарского ресурсного центра» в режиме онлайн состоялся XIII сходняк «Крымского дискуссионного клуба». Участники призвали власти Украины признать ссылку крымских татар «геноцидом» и смелее придерживаться положений Конвенции ООН по предотвращению геноцида и наказания за него.

От «слуг народа» собравшиеся на этот раз потребовали не просто политических заявлений, а юридического заключения, где бы СССР и Россию, как его правопреемницу, в судебном порядке заклеймили бы в геноциде крымских татар.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Состав «дискуссионного клуба» был удручающе предсказуем: глава «ресурсного центра» и меджлисовец Бариев, заперекопный хан и главарь «меджлиса» Чубаров, чубаровская сожительница Бекирова, притянутая за уши в качестве «историка», а также обслуживающий персонал меджлисоидов в составе бывшего «постпреда в АРК» Бабина, грантоедку Старовицкую от Фонда Фридриха Науманна, а также часто привлекаемый в качестве довеска «весь мир с нами» Оливер Лооде – чиновник ООН по делам коренных народов.

Интересно, что Бориска Бабин фигурировал не просто юрисконсультом «меджлиса», а как целый «доктор юридических наук».

Растут, растут люди, зарабатывая себе чины и научные степени мозолистыми языками и натруженными задницами на ниве обслуживания профессиональных негодяев.

Суть дела.

Это не первая попытка меджлисовцев протолкнуть через суд и парламент юридически обязывающее признание «геноцида крымских татар», начиная аж с 1920-х годов и вплоть до 1991 года.

В 2015 году Верховная Рада в первом чтении признала «геноцид», но до второго чтения дело не дошло. Судя по всему, бандеровские нардепы половинчатым решением хотели убить двух зайцев: сделать приятное своему меджлисовскому союзнику, а заодно заставить нервничать Россию, ибо обвинение в геноциде на уровне законодательства – дубинка увесистая.

Однако принять подобное решение проще, чем потом жить с ним, влача за собой сей юридический чемодан без ручки.

Власти Украины, что при Порошенко, что при Зеленском, прекрасно представляют себе последствия подобного шага и выполнять хотелки меджлисовских союзничков не торопятся, поскольку те желают загнать руководство Незалежной в угол, откуда выхода нет. Почему?

Начнём с того, что ООН и другие международные организации призывают своих участников воздерживаться от употребления термина «геноцид» всуе. Юридически признан развязанный нацистами геноцид в Европе, а также геноцид армян в Турции. И если с признанием холокоста у мирового сообщества особых проблем не возникает, то признание геноцида армян вызывает озлобленную реакцию Турции, сопровождающуюся угрозами разрыва союзнических, дипломатических и прочих отношений со странами, признавшими геноцид армян.

Меджлисовцы очень надеются, что Турция моментально признает выбитый из Украины коленом их собственный геноцид. Однако, нет, поскольку у самих турок рыльце в пуху, и создавать крайне невыгодный прецедент против самих себя не в их интересах.

Или в Америке, сшибая углы, поспешат признать «геноцид крымских татар», так ловко признанный Украиной?

Да ни разу. Во-первых, многим в США до сих пор неудобно перед индейцами, как их прадедушки обошлись с миллионами коренных жителей Америки. Во-вторых, в США и Канаде во время WW2 в ссылку было отправлено всё японское население поголовно. Всего лишь по подозрению в потенциальной(!) измене во время войны с Японией.

Канада, кстати, отказалась признавать геноцид крымских татар. Очень мудрое решение на фоне оголтелой поддержки бандеровцев.

Далее. От официальных лиц Украины международные организации обязательно потребуют документальных доказательств, что геноцид крымских татар действительно имел место.

И что же могут предоставить мировой общественности севшие в лужу шароварники и их тюбетеечные союзники? Ответ: дырку от бублика, от жилетки рукава и от мёртвого осла уши, как говорили классики.

Бариев, Чубаров, Джемилев и другие представители «меджлиса» заезженными пластинками повторяют, будто в процессе транспортировки крымских татар из Крыма в Среднюю Азию погибло 46% от общего числа ссыльных. Эти данные основаны на неком «тайном опросе крымских татар» якобы проведённом активистами в 1960-х годах.

Правда, предъявить какие-либо документальные подтверждения о проведении подобного опроса, доказать его репрезентативность и состоятельность заявители не могут, а прочувствованных фраз «я вас уверяю» для получения международного признания будет маловато.

Отсутствие документов, подтверждающих массовый мор крымских татар в ссылке, меджлисовцы объясняют совсем уже бредовым аргументом «конвоиры выбрасывали трупы из вагонов».

С учётом заявленных меджлисом 46% умерших крымских татар из 200 тысяч, это значит, что железнодорожный путь от Симферополя до Ташкента должен был усеян десятками тысяч разлагающихся трупов с обязательной зарубкой в памяти населения, проживавшего вдоль этой «дороги смерти». Ну и где свидетели этих ужасов в стиле Босха и Гойи? Меджлисовцы с их сумеречным сознанием – не в счёт.

Это не говоря уже о том, что Бариев сотоварищи держат других людей за идиотов, не знающих, как обстоят дела с учётом спецконтингента. Ведь на каждого переселенца в обязательном порядке было заведено личное дело, люди, согласно списку, получали дорожный паёк, медицинскую помощь, что находило отражение в документах. Ибо время было другое и ответственность другая.

А теперь представим картину: из Крыма в, скажем, Фергану, приходит эшелон, в котором не хватает половины списочного состава спецпереселенцев.

Понятное дело, что у принимающих моментально возникнут крайне неприятные вопросы к начальнику эшелона, медработникам и другому персоналу, с подозрением на преступный сговор с целью организации побега. Сколько получили денег с головы? Куда делись выданные продовольственные пайки и вещевое довольствие? Кто подельники? – А пройдёмте-ка в глубокие подвалы НКВД на доверительную беседу, дорогие предприимчивые граждане…

Напротив, если потребуется, из российских архивов интересующимся полномочным лицам будут предъявлены документы, свидетельствующие, что ссыльнопоселенцы из Крыма были в целости и сохранности доставлены по месту назначения. Убыль среди них не превышала естественный уровень – список умерших в дороге прилагается, похоронены там-то и там-то – проверьте данные в соответствующих архивах. По приезду ссыльными была получена денежная и материальная помощь от государства на обустройство по новому месту жительства, детям – школы, взрослым – работа, старикам – пенсия, всем – социальная помощь наряду с другими гражданами СССР.

А тем временем приободрившаяся Польша принимается юридически оформлять геноцид польского населения украинскими националистами во время волынской резни 1943 года. И свидетели найдутся, будьте спокойны! Например, первый польский космонавт Мирослав Гермашевский, у которого оуновцы убили семью, а сам он, будучи мальчишкой, чудом остался жив…

Румыния с Венгрией наверняка не останутся в стороне и начнут раскручивать «языковый и культурный геноцид» своих диаспор в украинском Закарпатье.

Если кто-то полагает, что Евросоюзу совсем уж наплевать на людей Донбасса, которых вот уже седьмой год расстреливают и подвергают репрессиям новые бандеровцы, то напрасно. В ЕС «подвиги» бандеровцев тщательно фиксируются и подшиваются в специальную папочку. Авось когда-нибудь пригодится.

В общем, официальное объявление геноцида с целью манипуляций – оружие обоюдоострое. Поднявший этот меч может так сильно порезаться, что истечёт кровью раньше, чем тот, против кого он был направлен, почувствует дискомфорт.

Тем не менее, «доктор юридических наук» Бабин отчитался, что XIII сессия «дискуссионного клуба» прошла успешно, вот только «прокуратура АРК» последние 4,5 года саботирует расследование «геноцида», не желая руководствоваться удобными конвенциями ООН. Придётся теперь теребить за брюки международные организации и общественность – авось помогут в «деоккупации»…