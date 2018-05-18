18.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Меджлисовцы требуют от Киева особого статуса

На Украине хотят переименовать Крым в «Крымскую автономию», лишив статуса республики в своей Конституции и наделить «особым статусом» крымских татар.

Об этом в эфире программы «Вопрос национальной безопасности» заявил меджлисовский юрист Арсен Жумадилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рабочее название, которое мы предлагали, как подгруппа, в которой я принимал участие, было название Крым. Были мысли, чтобы оставить название Автономная Республика Крым. Но на рабочей группе, которая собиралась на протяжении апреля-мая очень активно, было принято решение относительно того, чтобы название было «Крымская автономия». То есть убирается слово республика, как такое, что вызывает очень много вопросов, на которые не всегда есть корректный ответ”, – сказал юрист.

По его словам, сейчас есть политическая воля и правовые основания для того, чтобы отказаться от слова «республика».

“И от него, наверное, откажутся. Это будет «Крымская автономия» – то название, которое Рабочая группа передает к Конституционную комиссию… Статья 134 будет расширена, будет добавлена вторая часть к статье 134, которая будет звучать так, чтобы отразить принцип того, что источником особого статуса Крымской автономии является право крымско-татарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине», – заявил Жумадилов.