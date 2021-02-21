Меджлисовцы угробили предприятие, захваченное у татарина, поддержавшего Русскую весну

21.02.2021, Херсон, Михаил Рябов

Новости Украины

Боевики меджлиса уничтожили сельскохозяйственное предприятие «Чонгар», которое было захвачено «аскерами» рейдерским путём в 2018 году в Геническом районе Херсонской области. Это была месть – фирма принадлежала крымскому татарину Сейтумеру Немитуллаеву, который в 2014 году поддержал Русскую весну, надеясь, что Геническ вместе с Крымом вернётся в состав России (до революции данный район административно составлял единое целое с полуостровом).

Об этом в своем блоге рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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«Прошло три года, как бандиты из банд «Аскера» и «Азова» под руководством Ислямова и Чубарова, захватили это предприятие. Как вы думаете, что после этого захвата осталось? Жители Генического района, которые работали на этом предприятии, прислали мне видео. Я просто в ужасе!

Вот что мне рассказали. Первое. Пятьсот человек, которые там работали, уже все уволены. Такое ощущение, что центральный офис «Чонгара», как после бомбежки. Окна выбиты, мебель вся украдена и в неизвестном направлении вывезена. Оргтехника «испарилась». Офис полностью пустой, не отапливается. Можно сказать, в нем бомжи живут. Мастерские машинного двора полностью разграблены. Токарные станки и другое оборудование вывезено на металлолом. Комбайны, трактора переоформлены неизвестно на кого и увезены в неизвестном направлении. А те, которые не смогли своим ходом выехать, были варварски разграблены, а корпуса вывезены на металлолом. Зерноток и весовая разграблены. Даже плиты, которые были в качестве ограждения, частично вывезены. Зернохранилища вывезены в неизвестном направлении. Зерносушилки, конвейера и засыпочные бункерные машины были украдены. Таким образом, зерноток уже непригоден к эксплуатации.

Поголовье овцефермы, на которой выращивались 3000 овец, была полностью вырезано, продано, и восстанавливать его никто не стал.

Гостиница «Чонгар», которая стоит на трассе в направлении Крыма, тоже вся разграблена. Персонал весь уволен. Территория вся заросла бурьянами. Помещения приходят в негодность, т. к. там нет ни отопления, ничего.

В видео зафиксировано как лже-татары и «борцы за свободу» радостно захватили это предприятие. А дальше, после сюжета о захвате, вы увидите, во что псевдопатриоты и превратили само предприятие.

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Знаете, ломать не строить! Ну вот, кажется бы, захватили.. Должны же они были это предприятие развивать. Техника была, удобрения были, поголовье скота было… Включите мозги и развивайте, если вы уже отобрали! Но что-то пошло не так. И результаты налицо. Когда-то богатое предприятие было, а сейчас руины и пустота!

Вот, уважаемые херсонцы, что нам принес Майдан-2014! Разруху, нищету, безработицу!

«Героям майдана» вечно «сепаратисты» мешают. Вот это и есть то самое страшное, что бьет по херсонскому народу. И это всего лишь малую часть и привел, как пример.

Мне больно на душе! Видеть, как моя Малая Родина медленно и мучительно умирает в прямом и переносном смысле», – пишет Журавко.