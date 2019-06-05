Меджлисовец опасается, что борьба Путина с коррупцией усилит Россию

05.06.2019

Украине нужно поддерживать коррупцию в России. Чем больше ее будет, тем скорее «падет Москва».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший российский либеральный журналист, меджлисовец Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам беглого пропагандиста, коррупция – это единственное, что сдерживает развитие России как великой державы.

«Бороться с коррупцией в рейхе – значит только его усиливать. Рейх останется, а коррупции не будет.

Еще более эффективно будет функционировать этот рейх, вооружаться и укрепляться.

Я за коррупцию в России, потому что это единственное, что сдерживает усиление русского рейха сейчас.

За нее надо бороться, а не против нее, потому что эта коррупция разъедает Россию», – поделился глубокой аналитикой Муждабаев.