02.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Меджлисовский пропагандист обвинил Европу в «омерзительной» позиции

Евросоюз не воспринял инсценировку убийства беглого либерала Аркадия Бабченко, и такая позиция западных стран является «омерзительной».

Такое мнение в эфире украинского телеканала Zik высказал заместитель генерального директора меджлисовского телеканала «ATR» Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое омерзительное, что я увидел, это то, что, ладно русские живут в другом мире, но европейцы? Европейцы живут в таком осознании, что они не понимают, что произошло. Ну, «зачем ему надо было связываться со спецслужбами»? Действительно, зачем? Не проще ли умереть…

Вот жена в красивом черном платочке будет ходить, вот – заплаканная дочка рядом, и трупик папы лежит. Какая умилительная картина. И табличка на гробе: «я соблюдал журналистские стандарты, чтобы наши леваки были довольны». Какой красивый стандартный Бабченко лежит с дырками в гробу, потому как не пошёл на сотрудничество с СБУ! Но эти люди никогда сами себя так не повели. Они бы при сообщении о том, что на них покушение, они бы описались. Физически. Аркадий не только от себя это делал, он же помогал выявить, что другим могло угрожать», – восхищается своим другом Муждабаев.

«Вот очень хорошие люди поляки. Я знаю этих журналистов, они за демократию. Я им объясняю – они не понимают. Пытаюсь говорить аллегориями, мол, представьте, вы, а вдруг с вами, – «а почему он на этом этапе не остановился?». А я отвечаю, что если бы остановились на этом этапе, то киллер бы поменялся. И вот всю эту квинтэссенцию всего этого дерьмища, которое на Аркадия льют… Абсолютно любой бы так поступил! Не врите. Да, только вы бы струсили бы. Вы бы просто себе охранку какую-то себе заказали и тихо сидели бы. А он не струсил», – настаивает меджлисовец.