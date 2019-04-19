Мэр-бизнесменша облила водой оппозиционного депутата

19.04.2019, Москва, Елена Острякова

Мэр города Белгород-Днестровский Одесской области Алла Гинак облила водой депутата Оппозиционного блока Сеника, который поддержал горожан, требовавших снижения тарифа на воду.

Инцидент произошел на сессии горсовета 18 апреля, передает издание «04849».

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Жители Белгород-Днестровского провели перед зданием горсовета пикет с требованием снизить тарифы на водоснабжения, которые в этом районном центре самые высокие на Украине — 35 грн за куб. Кроме того, люди жаловались на то, что вода сомнительного качества и требовали от властей провести ее анализ.

Активисты прошли в зал горсовета и участвовали в дискуссии вместе с депутатами. И их поддерживала фракция Оппозиционного блока. Раздосадованная ситуацией Гинак, которая является одним из самых крупных бизнесменов Белгород-Днестровского облила неугодного депутата водой.

Большинство депутатов проголосовало против снижения тарифов. После рассмотрения вопроса произошла драка между одной из активисток и журналисткой.