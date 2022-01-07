Мэр Львова тренирует своих детей стрелять по москалям

07.01.2022  00:18 (Мск), Львов,
Тарас Стрельцов.  
Просмотров:
 
Галичина, Д.Б., Львов, Россия, Украина
Новости Украины

Мэр Львова Андрей Садовый опубликовал фотографии своего похода вместе с сыновьями на стрельбище в рамках подготовки к формированию отрядов территориальной обороны, призванных уберечь Украину от «российской агрессии».

«Это хорошая возможность научиться или освежить свои навыки обращения с оружием. Полезно и эффективно провели время. Наши ребята впервые попытались стрелять и усвоили базовые знания… пока имеем такого соседа, как Москва, эти умения являются обязательными для каждого украинца», – объявил градоначальник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Мэр Львова Андрей Садовый опубликовал фотографии своего похода вместе с сыновьями на стрельбище в...


«Вместе победим», – пообещал мэр Львова. Впрочем, многие пользователи отнеслись к посту градоначальника скептически.

«Тероборона дело не мэра, а Министерства обороны. Но ведь пиар должен быть. Хоть львовские стрельбища готовят под застройку, зато на камеру – поддержка», – написал один из пользователей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть