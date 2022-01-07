Мэр Львова тренирует своих детей стрелять по москалям

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Новости Украины

Мэр Львова Андрей Садовый опубликовал фотографии своего похода вместе с сыновьями на стрельбище в рамках подготовки к формированию отрядов территориальной обороны, призванных уберечь Украину от «российской агрессии».

«Это хорошая возможность научиться или освежить свои навыки обращения с оружием. Полезно и эффективно провели время. Наши ребята впервые попытались стрелять и усвоили базовые знания… пока имеем такого соседа, как Москва, эти умения являются обязательными для каждого украинца», – объявил градоначальник.

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«Вместе победим», – пообещал мэр Львова. Впрочем, многие пользователи отнеслись к посту градоначальника скептически.

«Тероборона дело не мэра, а Министерства обороны. Но ведь пиар должен быть. Хоть львовские стрельбища готовят под застройку, зато на камеру – поддержка», – написал один из пользователей.