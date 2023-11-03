Мэр сепаратистской столицы Северной Македонии предложил в школах петь гимн Албании

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Градоначальник города Тетово, большинство населения которого составляют албанцы, Билял Касами – предложил в местных школах перед занятиями петь албанский гимн.

Об этом сообщает «Нова Македониjа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Касами выступил резко против традиции, которая только начала появляться в Северной Македонии – перед началом занятий в школах страны дети стали петь государственный гимн. В свою очередь, мэр Тетово выступил с предложением в населенных пунктах с преимущественно албанским населением исполнять в школах государственный гимн Албании.

Или же изменить текст македонского государственного гимна, поскольку ныне существующий «не отражает многоэтнического разнообразия».

«Знатоки ситуации и эксперты также отмечают, что албанский политический фактор не делает различия между государственными (национальными) и этническими символами, а конкретным примером этого является постоянное использование албанского государственного флага, несмотря на то, что албанский народ имеет свои собственный этнический флаг, состоящий из черного и красного цветов, но без двуглавого орла. Но, несмотря на это, албанский национальный флаг или флаг, представляющий Великую Албанию, появляется почти на всех манифестациях, организованных албанскими партиями», – пишет «Нова Македониjа».

Эксперты, которых цитирует издание, отмечают, что непризнание гимна Македонии находится в контексте албанской идеи сегрегации македонского общества, в связи с чем – предпринимаются усилия по исполнению государственного гимна Албании…

«Игнорирование Конституции и законов в македонском государстве и обществе со стороны все более радикального албанского политического фактора и постоянные абсурдные (и незаконные) требования приводят к все более глубокому расколу в Македонии», – констатируют авторы статьи.

Нужно отметить, что албанцы, хоть и являются самой крупной этнической общиной Тетово, но все же составляют около 30% его населения. С 1997 до 2001 годы город был центром вооруженного бунта албанских сепаратистов, подавить который македонским силовикам не дал Запад, усадив за стол переговоров представителей власти и албанских террористов и заставив подписать стороны Охридское соглашение.

албанские боевики в Тетово в 2001 году

Благодаря последнему, албанцы получили серьезные преференции в македонском государстве, в том числе и квоты в государственной власти, став проводниками западной политики в стране.