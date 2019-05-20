Мэры Харькова и Одессы поведут в Раду новую партию

20.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Городской глава Харькова Геннадий Кернес и городской глава Одессы Геннадий Труханов намерены повести в Верховную Раду Украины новую партию, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Кернес написал в Facebook.

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“Да, подтверждаю: мы с мэром Одессы Геннадием Трухановым действительно поведем в новый парламент партию. Партию людей, которые слышат других людей, которые работают для других людей, которые понимают проблемы других людей и знают, как их решить”, – написал Кернес.

При этом он отметил, что он, а также Труханов “были и останемся городскими головами Харькова и Одессы”.

Ранее Кернес поддержал инициативу горожан о возвращении одному из проспектов Харькова имени маршала Георгия Жукова. Петиция с таким требованием на сайте горсовета набрала необходимое количество подписей.