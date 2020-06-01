Мехти Логунов назвал имя харьковского провокатора СБУ

01.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Освобождённый по обмену из украинских застенков 85-летний узник Мехти Логунов из Харькова, обвинявшийся в работе на ГРУ России, рассказал, что из двух десятков «прицепом» задержанных его знакомых никто не дал против него показаний, кроме одного провокатора СБУ.

Об этом об этом бывший полтузник рассказал в эфире YouTube-канала «АТО Донецк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку я не резидент и никакой резидентуры не было, но резидент без резидентуры – это нонсенс. Поэтому они взяли мой телефон, мой компьютер и набрали там 18 или 20 человек, с которыми у меня были продолжительные контакты. Это друзья, знакомые даже не деловые, чисто человеческие.

Они всех их взяли, как оказалось, в день моего ареста 17 человек были задержаны, привезены в СБУ и их допрашивали с 12 часов, а некоторых – до 12 часов, до ночи.

Это были большей частью женщины, и женщины немолодые, по 60 лет, по 50 лет. И их запугивали. Но надо сказать, что женщины оказались отважные и мужественные, на суде никто из них не дал на меня никаких показаний. Более того, они все говорили исключительно положительно обо мне», – рассказал освобождённый.

«Единственное, что был их провокатор, который не один раз мне рассказывал о своих подвигах в борьбе с майданами, как они избивают атошников, как они избивают «Нацкорпус» и прочее.

Это некий Мац Вячеслав Владимирович, научный сотрудник Харьковского физико-технического института. Вот, он оказался провокатором, он написал на меня заявление в СБУ, этому заявлению дали ход», – добавил Логунов.