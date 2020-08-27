Меркель из последних сил стремится собрать Нормандский формат – эксперт

27.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Ангеле Меркель перед уходом с поста канцлера Германии нужны дипломатические победы, в качестве одной из которых может оказаться даже простая организация встречи стран «нормандской четвёрки», несмотря на то, что данный вопрос уже оказался в тени событий в Белоруссии и проблем с завершением проекта «Северный поток-2».

Об этом по видеосвязи в эфире телеканала «Наш» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глава МИД Германии постоянно говорит, что нужно возродить Нормандский формат, что встреча должна состояться. Сейчас заканчивается канцлерство Меркель, она хочет закончить его результатом в одном из самых важных внешнеполитических вопросов – это война и мир на Востоке Украины.

Поэтому Германия будет не только поддерживать, но и даже в чём-то инициировать процесс урегулирования, если со стороны Украины и со стороны России, и со стороны сепаратистов появятся новые идеи. Может, сама Германия предложит, я пока не знаю, но то, что эту встречу, во что бы то ни стало хотят провести, несмотря на коронавирус, и чтобы канцлерство Меркель закончилось позитивно, – это факт», – заявил Рар.

В свою очередь. телеведущий предположил, что для результативного окончания канцлерства Ангеле Меркель и её избирателям куда важнее вопрос завершения проекта «Северный поток-2», чем проблемы Украины.

«Северный поток-2» сейчас обсуждается. Я бы сказал, это общеевропейская проблема, но Украина тоже не сходит с повестки дня. Правда, должен признать, что она не так высоко на повестке, как это было ещё несколько лет назад, это правда. Но сейчас это всё может затмить Белоруссия.

Я просто вижу, что очень много проблем. Мы говорим об Украине, а в эти самые часы может разразиться очень серьёзный конфликт между Грецией и Турцией. И этим всем занимается тоже немецкая дипломатия, тушит пожар. Но если говорить о немецкой помощи, то повестка позитивна – за такую встречу и за результат», – ответил политолог.

При этом, комментируя письмо куратора украинского вопроса в Кремле Дмитрия Козака, где российский дипломат назвал переговоры советников лидеров «нормандской четверки» бессмысленными, эксперт отметил, что вопрос передаётся в МИД.

«По-моему, Козак действительно совершил демарш, но сказал, что пусть этим вопросом занимается министр иностранных дел, а министр иностранных дел имеет этот вопрос на повестке дня. Поэтому, я думаю, тут о письме Козака не забыли, но переговоры могут дальше перейти в другое русло.

Главное – заявления самих лидеров государств. Если украинский президент посчитает нужным возобновить этот процесс, потому что он тоже заинтересован в том, чтобы был какой-то результат, он должен показать своему народу, что он в этом направлении хочет двигаться. Поэтому здесь много интересов четырёх держав, которые будут встречаться в «нормандской четвёрке», – сказал Рар.

«Мне кажется, что Россия тоже заинтересована в каком-то решении. У России сейчас столько проблем и конфликтов с Западом – возьмите хотя бы ситуацию в Белоруссии, что, конечно, хочется на других конфликтных полях или нейтрализовать, или заморозить конфликт, или сделать всё, чтобы он дальше не горел. Поэтому российскую дипломатию здесь тоже можно понять», – добавил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что не стоит забывать о грядущих президентских выборах в США, от результата которых зависит очень многое.

«Это будут, с одной стороны, самые грязные выборы в американской истории, но с другой – самые интересные. И эти два претендента на «престол» настолько разные и настолько разная будет политика – там может быть совсем разный мировой порядок, который может сложиться, и это коснётся тоже Украины», – подытожил Александр Рар.