14.10.2021 12:00 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Уходящая на пенсию канцлер Ангела Меркель под занавес свое карьеры страстно хотела провести «нормандский саммит» в Германии, но не смогла реализовать это желание.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавиагтора», высказывает московский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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«По поводу очередного «нормандского саммита». Меркель очень хотела провести саммит в Германии и уйти, оставив хотя бы такое имиджевое «наследство» по процессу урегулирования украино-донбасского конфликта. Естественно, для нее «берлинский саммит» и «берлинское коммюнике» лучше, чем «парижские». Однако для этого нужно было вовремя давить на Зеленского и его советников. Не получилось. Время упущено», – подчеркивает эксперт.

«Пустой берлинский саммит с главной темой «проводы Меркель на пенсию» будет скорее унижением, чем достижением», – резюмирует Чеснаков.

Ранее он, как сообщал «ПолитНавигатор», объяснил, что Украина будет играть на ухудшение отношений с РФ, но Москва не пойдет на уступки Киеву. https://www.politnavigator.net/est-chetkijj-plan-chesnakov-obyasnil-chto-moskva-ne-pojjdet-na-ustupki-ukraine.html