Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
14.10.2021 12:00 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Германия, Донбасс, Минский процесс, Нормандский формат, Политика, Украина
Просмотров:

«Меркель не смогла додавить Зеленского» – Чеснаков

Новости УкраиныУходящая на пенсию канцлер Ангела Меркель под занавес свое карьеры страстно хотела провести «нормандский...

Уходящая на пенсию канцлер Ангела Меркель под занавес свое карьеры страстно хотела провести «нормандский саммит» в Германии, но не смогла реализовать это желание.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавиагтора», высказывает московский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«По поводу очередного «нормандского саммита». Меркель очень хотела провести саммит в Германии и уйти, оставив хотя бы такое имиджевое «наследство» по процессу урегулирования украино-донбасского конфликта. Естественно, для нее «берлинский саммит» и «берлинское коммюнике» лучше, чем «парижские». Однако для этого нужно было вовремя давить на Зеленского и его советников. Не получилось. Время упущено», – подчеркивает эксперт.

«Пустой берлинский саммит с главной темой «проводы Меркель на пенсию» будет скорее унижением, чем достижением», – резюмирует Чеснаков.

Ранее он, как сообщал «ПолитНавигатор», объяснил, что Украина будет играть на ухудшение отношений с РФ, но Москва не пойдет на уступки Киеву. https://www.politnavigator.net/est-chetkijj-plan-chesnakov-obyasnil-chto-moskva-ne-pojjdet-na-ustupki-ukraine.html

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть