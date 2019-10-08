Местные на Донбассе – украинским нацикам: «Валите отсюда подальше!»

08.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Жители прифронтового Золотого, где накануне должно было состояться разведение войск, под предлогом обстрелов сорванное Киевом, к ужасу приехавших туда из столицы «свидомых», обвиняют украинскую армию в обстрелах и требуют отвести ВСУ подальше от поселка.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила находящаяся в Золотом украинский «волонтер» Наталья Воронкова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень интересные настроения, потому что вчера, когда мы собрались и видели часть населения, они выступали против разведения, и даже было написано письмо, там было от 20 до 30 подписей, что люди против отведения войск.

Но сегодня была встреча, пришли пожилые люди, приехал глава Генштаба Хомчак, был министр обороны Загороднюк, был Демченко от «Слуги народа», была Коляда – министр МинВОТа, и было много руководителей также из полиции.

И эти пожилые люди кричали, что «по нам стреляют украинцы», то есть они считают, что их обстреливает украинская армия, что украинскую армию вообще нужно убрать километров на 20, и эту ситуацию использовали, как их согласие на разведение войск», – рассказала она.

Воронкова пожаловалась, что представители власти не собираются эвакуировать из села немногочисленных местных проукраински настроенных жителей, интересы которых, по её мнению, должны цениться сильнее, чем мнение большинства.

«Когда я начала говорить, что есть проукраинское население, которое хочет выехать в случае разведения, и ему нужно обеспечить условия для выезда – автобусы, жилье, то мне было сказано: «Забудь, наплюй на проукраинских, вот ты видишь актив».

Я говорю: «Кто актив? Люди, которые матюками говорят: «Валите отсюда подальше»?».

Я не будут использовать нецензурщину, которую они кричали нам. Конечно, извините, но принимать мнение людей, которые считают, что их обстреливают украинские войска, я думаю, что как-то совсем неправильно», – возмутилась Воронкова.

Напомним, ранее украинские националисты в Золотом опубликовали видео с встретившим их местным «патриотом», готовым с радостью сдать им нелояльных киевскому режиму односельчан.