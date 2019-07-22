22.07.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Место Парубия в Раде займет бывший соратник Януковича

Скорее всего, председателем украинского парламента нового созыва станет лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Такое мнение в интервью «Комсомольской правде» высказал депутат ВР прошлых созывов Олег Царев.

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По его словам, вице-спикером может стать один из лидеров «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук.

«А возглавит Раду скорее всего Дмитрий Разумков. Один из самых приличных людей там», – сказал политик.

«Я хорошо помню его по работе в «Партии регионов». Один из наиболее разумных по подходу в команде Зеленского, – охарактеризовал Царев Разумкова. – Самые высокие шансы занять пост вице-спикера у Медведчука. Или у человека, которого он поставит. Я хорошо его знаю, и для него взять эту должность при любом спикере, которого предложит Зеленский – это будет больше, чем, собственно глава парламента. У «Голоса» и у «Слуги народа» кадровый состав в Раде слабый. Мало депутатов с опытом – ну только люди Коломойского.

Напомним, что пропрезидентская партия «Слуга народа» побеждает на досрочных парламентских выборах с огромным перевесом как по партийному списку. так и в одномандатных округах..

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Разумков называл себя «сыном пророссийского отца», который никогда не скрывал, что «больше тяготеет к России, а не к Западу».

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