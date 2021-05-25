Между Донбассом и гниющей Украиной пролегла непреодолимая пропасть

25.05.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Донецкая Народная Республика и Украина: непризнанное государство и «незалежное». Но по факту, как бы тяжело ни было Донбассу из-за непризнанности, блокады и непрекращающихся обстрелов, наши люди продолжают полноценно жить, созидать, отвоёвывать у войны своё, кровное. А жители оставшейся части Украины являются свидетелями усугубляющейся разрухи своей страны, деградации и уничтожения остатков могучего советского прошлого.

Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика», экономист Алексей Муратов.

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Пожалуй, одним из образцовых примеров возрождения Донецкой Народной Республики является Ясиноватая, сполна ощутившая на себе всю ненависть карателей, ставших царьками на госпереворотной Украине. Для ясиноватцев уже семь лет «режим тишины» – не более, чем слова, которыми изгаляются «незалежные» популисты-переговорщики под прицелами телекамер. Ведь Зе-агрессоры всеми методами пытаются заставить наших людей забыть слово мир. Но это им не удаётся, и никогда не удастся! Республика живёт и стирает шрамы войны, в чём сегодня в очередной раз убедился воочию.

Вместе с активистами Штаба по работе с прифронтовыми районами, представителями Международной волонтёрской группы «Москва-Донбасс» и главой Ясиноватой Дмитрием Шевченко посетили ясли-сад в посёлке Минеральное и школу в Яковлевке, относящиеся к городу Ясиноватая. Сюда привезли по электроплите для нужд учреждений игрушки, книги, канцелярские принадлежности, спортивный инвентарь. Детвора была искренне рада подаркам, особенно – спортинвентарю, а мальчишки пообещали собрать команду для участия в турнире по дворовому футболу на кубок Главы ДНР.

По словам учителей и воспитателей, в Яковлевке и Минеральном потихоньку увеличивается количество детей, посёлки оживают и наполняются светлой и доброй детской энергией.

А это значит, что в прифронтовую Ясиноватую возвращаются местные жители, у которых война забрала жильё, работу, уверенность в завтрашнем дне. Город активно восстанавливается. И первое, что бросается в глаза при въезде сюда, – новая дорога, строительство которой находится на стадии завершения. Как говорят, дорога – символ жизни. А жизнь в Ясиноватой продолжается.

Здесь от Центра занятости усиленно работают 17 строительных бригад по восстановлению разрушенного жилья. Донбасские мужики трудятся на благо нашей малой Родины, не уезжая из страны в поисках работы. По словам главы Ясиноватой, для стабильной работы строительных бригад нужен запас стройматериалов: шифера, рубероида, гвоздей. При наличии резерва строительных материалов у строителей всегда будет бесперебойная работа и хорошая зарплата.

Да, фронт вопросов по восстановлению Ясиноватой и прилегающих к ней посёлков, большой. Много чего нужно сделать: восстановить бассейн, построить футбольное поле, поменять остекление в школах. Но все вопросы решаются, наши люди хотят скорейшего возрождения своего города, своей страны. И, что важно, наши дети растут на правильных примерах, которые им подают родители, и на истинной истории, которую мы защищаем сегодня вместе.

А что на Украине? В украинской столице – Городе-герое Киеве – 22 мая прошёл очередной ЛГБТ-парад, который охранялся более 400 сотрудниками полиции. Участники «парада» – люди с явными психическими расстройствами – отмечали исключение Всемирной организацией здравоохранения 11 диагнозов, связанных с трансгендерностью, из категории психических заболеваний. А воспитанников дошкольных учреждений «незалежной» и школьников обучают толерастии по ЛГБТ-кгижкам, прививая детворе бесовские ценности…

Донецкая Народная Республика и Украина… Мне кажется, между нами Зе-марионетки собственноручно роют пропасть, в которую будут бросать украинцев, несогласных с «модными» веяниями западной «цивилизации». И я думаю, что родители тех детей, которые живут под оккупацией Зеленского, неистово хотят, чтобы государство относилось к их дочерям и сыновьям с уважением, не пытаясь превратить их психически-нездоровых особей третьего пола. А такое государство, поддерживающее здоровые семейные ценности, – только Большая Россия. Ведь постмайданная Украина стала очагом растления детей.

И этот очаг могут погасить сами украинцы, поставив жирную точку на прозападных Зе-чинушах, уничтожающих их жизни.