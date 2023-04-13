МИД РФ: «Балтийское море не станет натовским озером»

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Вступление Финляндии в НАТО увеличивает риск военного столкновения России с Североатлантическим альянсом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все. Если мы посмотрим на эволюцию ситуации в сфере безопасности за последние годы в Балтийском регионе, то это как раз очень хороший пример того, как наиболее спокойный в военном и политическом отношении регион общими усилиями НАТО был превращен в зону военного соперничества», – сказал Грушко в интервью «Известиям».

Он говорит, что после того как в НАТО приняли страны Балтии, альянс стал «последовательно превращать этот самый спокойный регион в зону повышенной военной активности».

«Началось это всё в 2004 году, когда было принято решение о запуске операции по патрулированию воздушного пространства стран альянса. Истребители государств НАТО стали перехватывать наши воздушные суда — военные и гражданские — над акваторией Балтийского моря. И, говоря по-русски, пошло-поехало», – отметил дипломат.

По его словам, предлагала ряд улучшений в инструментарий по предотвращению опасной военной деятельности и избежанию непреднамеренных военных инцидентов — в частности, установить максимальную разрешенную дистанцию сближения между военными судами и боевыми самолетами, отвести границы учений от линии соприкосновения Россия–НАТО.

«Однако эти предложения не были поддержаны альянсом. Сегодня понятно почему. Им нужно было демонизировать Россию, приписать нам враждебные намерения. Вот как раз сегодня проходят натовские учения в районе Сувалкского коридора. Я прекрасно помню, что эта проблема с Сувалкским коридором — это был один из таких нарративов, который специально внедрялся в общественное сознание, чтобы доказать готовность России использовать «натовские уязвимости».

Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, из-за увеличения линии соприкосновения между Россией и НАТО на 1200 км кратно увеличиваются риски», – подчеркнул замминистра.

Он не соглашается, с мнением, что Россия полностью потеряла с геополитической точки зрения Балтийское море.

«Вы знаете, это такая фигура речи, такими терминами любят оперировать наши «партнеры» в Брюсселе. Они любят говорить о натовском озере или натовском море. На самом деле, конечно, это не так и в России достаточно военных и иных средств для того, чтобы этого не произошло. Мы будем обеспечивать и свободу судоходства, и свободу действия для наших военных морских сил. У нас есть ресурсы для того, чтобы в случае необходимости показать, что мечтания НАТО не осуществятся», – резюмировал Грушко.