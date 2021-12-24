МИД РФ: Донбасс не хочет существовать с бандеровской Украиной

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Новости Украины

Вооруженная борьба Донбасса направлена, в том числе, и против чествования на Украине гитлеровских коллаборационистов.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«2022-2023 гг. на Украине торжественно отметят, среди прочего, 80-летие создания коллаборационистской, сотрудничавшей с фашистами УПА. 130-летие с рождения бургомистра оккупированного фашистами Львова нацистского коллаборациониста и бандеровца Юрия Полянского. 100-летия с рождения фашистского пособника, боевика и карателя УПА Фёдора Горобца. Задокументированно его участие в казнях детей, еврейских детей на территории Советской Украины в годы нацистской оккупации. 110-летие со дня рождения Ярослава Стецко – ближайшего соратника Бандеры. 130-летие со дня рождения гаупштурмфюрера дивизии СС «Галичина» Порфирия Селенко-Кравца. Постановлением Верховной рады рекомендуется создать оргкомитет т.н. памятных дат и юбилеев с целью проведения соответствующих мероприятий, включая воспитательные уроки в учебных заведениях, тематические теле- и радиопередачи», – напомнила Захарова.

Она подчеркнула, что, в том числе, именно в этом суть восстания Донбасса против киевского режима.

«Как можно после этого не понимать, продолжать задавать вопросы – а за что же они там, в Донбассе, выступают, а чего же они хотят? Они вот этого не хотят, они не могут с этим смириться и с этим жить, не могут это принять. Они ставят память о своих предков выше, не то что комфорта собственной жизни, а иногда выше собственной жизни и жизни собственных детей. Пока торжественно отмечают юбилеи коллаборационистов и думают, как получше их отчествовать, на Донбассе люди сражаются за историческую память», – сказала представитель МИД.