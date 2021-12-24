МИД РФ: Украина начала подготовку к войне

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Новости Украины

В украинских городах готовят бомбоубежища, а на границах с РФ роют траншеи и рвы.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина активно включилась в инспирированную США информационную кампанию по нагнетанию истерии вокруг темы якобы готовящегося вторжения российских войск. Мы тоже это всё видим – сначала сами украинские представители говорили относительного того, что нет никакой угрозы со стороны России, нет никаких приготовлений. Потом концепция резко изменилась, потому что изменились действия нашей стороны. Заказ пошёл другой», – сказала она.

Мария Захарова сообщила, что украинское руководство приступило к масштабной подготовке к войне и укреплению «наиболее опасных» направлений, с которых может напасть Россия.

«В отличие от реализации обязательств по комплексу мер в Киеве решили не ограничиваться какими-то рассуждениями, а подкрепили всё практическими делами. В украинской столице и других городах прошли мероприятия по проверке бомбоубежищ, проведены пробные запуски сирен воздушной тревоги. Видимо, они считают так – кто на Украине ещё не умер от гражданской войны, должны умереть от страха.

На границе России в Сумской области на «наиболее угрожающих направлениях» приступили к рытью рвов и траншей. Проволокой они себя уже окутали, с подачи бывших руководителей Украины, теперь остались окопы. Не знаю, что они туда решили зарыть – возможно, остатки совести», – добавила дипломат.

По её мнению, таким образом Киев пытается отвлечь общественность от многочисленных внутренних проблем.

«Всё это делается для того, чтобы отвлечь внимание общественности от невыполненных обещаний от прекращения войны в Донбассе, от бедственного положения в стране на всех направлениях, ухудшения социально-экономической ситуации, роста тарифов, ущемления свободы слова, нарушения прав русскоязычных граждан. Этот список практически бесконечный», – говорит представитель МИДа.

«В который раз мы призываем западных кураторов Украины, в том числе и международные структуры, которые стараются не замечать ничего из того, что там происходит, перестать смотреть либо в другую сторону, либо сквозь пальцы на действия киевского режима. И приложить, наконец-то, хоть какие-то минимальные усилия, чтобы побудить его к выполнению Минских соглашений», – резюмировала Захарова.