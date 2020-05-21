МИД России сделал резкое заявление по ситуации в Черногории

21.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Силовой разгон верующих и задержание духовенства Сербской Православной Церкви в Черногории чреваты потрясениями, которые могут охватить все Балканы.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она напомнила, что 12 мая в Никшиче в праздник особо почитаемого в Черногории Святого Василия Острожского прошел традиционный молебен верующих черногорских епархий Сербской Православной Церкви.

Под предлогом нарушения карантинных мер, полиция для его разгона применила слезоточивый газ. Были задержаны и отпущены только 15 мая епископ Никшичский Иоанникий и сопровождавшие его священники.

«Я хотела бы отметить, что 19 мая Госдеп США отметил важность соблюдения прав человека в религиозной сфере и поддержал жесткие действия черногорских властей. Как это сочетается – понять сложно», – заявила Захарова.

Ситуация в Черногории схожа с Украиной, где опекаемые США власти также провоцируют противостояние, подвергая репрессиям каноническую Церковь и поддерживая раскольников.

«Налицо неприкрытое стремление внести раскол в православный мир, разрушить целостность духовного пространства на Балканах», – оценила Захарова ситуацию в бывшей республике Югославии.

МИД РФ призвал воздержаться от давления на Сербскую Церковь в Черногории, а также ее прихожан.

«Пренебрежение их мнением, а также искусственное разобщение людей, верующих и, тем более, нечистоплотное внешнее вмешательство чреваты большими проблемами и даже потрясениями, которые легко могут захлестнуть регион», – заявила Мария Захарова.