МИД России сделал важное заявление по Азовскому морю и Керченскому проливу

15.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Принятый Верховной Радой в первом чтении закон, увеличивающий вдвое морскую территорию, на которой разрешена работа украинских пограничников и военных, – не может распространяться на Азовское море и Керченский пролив.

Об этом во время пресс-конференции заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Захаровой, нормы национального законодательства и их применение на практике не должны противоречить Международному праву.

Представитель МИД подчеркнула, что Керченский пролив находится под полным суверенитетом России.

«Что касается Азовского моря, то это совместные внутренние воды, часть территории России и Украины – как в силу действующих двусторонних соглашений, так и обычного Международного права», – заявила Мария Захарова.