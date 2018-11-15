//exit;
15.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Одесса, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

МИД России сделал важное заявление по Азовскому морю и Керченскому проливу

Принятый Верховной Радой в первом чтении закон, увеличивающий вдвое морскую территорию, на которой разрешена работа украинских пограничников и военных, – не может распространяться на Азовское море и Керченский пролив.

Об этом во время пресс-конференции заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Захаровой, нормы национального законодательства и их применение на практике не должны противоречить Международному праву.

Представитель МИД подчеркнула, что Керченский пролив находится под полным суверенитетом России.

«Что касается Азовского моря, то это совместные внутренние воды, часть территории России и Украины – как в силу действующих двусторонних соглашений, так и обычного Международного права», – заявила Мария Захарова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть