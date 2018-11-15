МИД России заявил о срыве украинского плана по Донбассу
Выборы в ЛДНР помешали планам Киева по тотальной дестабилизации обстановки в Донбассе после убийства главы ДНР Александра Захарченко, потому украинская сторона так остро на это реагирует и традиционно пытается во всём обвинить Россию.
Об этом во время пресс-конференции заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо быть честными и сказать, что Россия в принципе взяла на себя ответственность за судьбы людей, которых в Киеве многие хотели просто уничтожить. Именно поэтому туда были отправлены танки ВСУ для подавления инакомыслия и уничтожения людей, которые не были согласны с тем конституционным переворотом, который произошёл», – сказала она.
«После убийства Александра Захарченко, в условиях возможного вакуума власти, существовал реальный риск тотальной дестабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины. Это на фоне введённой Киевом экономической блокады и постоянно звучащих из уст украинского руководства угроз применения силы могло бы негативно сказаться на жизнедеятельности Донбасса и процессе урегулирования в целом. Проведение же выборов позволило избежать такого сценария, и люди, которых избрали, получили мандат для решения практических задач по поддержанию нормальной жизни в регионах, выполнения социальных функций, от которых, хочу подчеркнуть, упорно до сих пор отказываются власти Украины», – отметила она.
«Мы рассчитываем, что избранные представители Донецка и Луганска в рамках контактной группы продолжат диалог с Киевом по урегулированию кризиса на Юго-Востоке Украины, в соответствии с Минскими соглашениями», – подытожила Захарова.
Метки: Выборы на Донбассе, Мария Захарова
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