//exit;
15.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Донбасс, Россия, Украина
Просмотров:

МИД России заявил о срыве украинского плана по Донбассу

Выборы в ЛДНР помешали планам Киева по тотальной дестабилизации обстановки в Донбассе после убийства главы ДНР Александра Захарченко, потому украинская сторона так остро на это реагирует и традиционно пытается во всём обвинить Россию.

Об этом во время пресс-конференции заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Надо быть честными и сказать, что Россия в принципе взяла на себя ответственность за судьбы людей, которых в Киеве многие хотели просто уничтожить. Именно поэтому туда были отправлены танки ВСУ для подавления инакомыслия и уничтожения людей, которые не были согласны с тем конституционным переворотом, который произошёл», – сказала она.

«После убийства Александра Захарченко, в условиях возможного вакуума власти, существовал реальный риск тотальной дестабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины. Это на фоне введённой Киевом экономической блокады и постоянно звучащих из уст украинского руководства угроз применения силы могло бы негативно сказаться на жизнедеятельности Донбасса и процессе урегулирования в целом. Проведение же выборов позволило избежать такого сценария, и люди, которых избрали, получили мандат для решения практических задач по поддержанию нормальной жизни в регионах, выполнения социальных функций, от которых, хочу подчеркнуть, упорно до сих пор отказываются власти Украины», – отметила она.

«Мы рассчитываем, что избранные представители Донецка и Луганска в рамках контактной группы продолжат диалог с Киевом по урегулированию кризиса на Юго-Востоке Украины, в соответствии с Минскими соглашениями», – подытожила Захарова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть