МИД Сербии: «Мы не пойдет ни на какие мнимые компромиссы по Косово»

28.09.2021 10:34 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Белград не будет продолжать переговоры с Приштиной под эгидой ЕС до тех пор, пока руководство Косово не отведет свои войска от севера сепаратистского образования.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил замглавы МИД Сербии Неманья Старович.

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Он подчеркнул, что вводить свои войска в населенные сербами регионы сепаратисты не имели права, что прописано в действующих соглашениях.

«Мы не пойдем ни на какие договоренности и мнимые компромиссы, которые в последние дни предлагают не только в Приштине, но и в Брюсселе, — сказал дипломат. Предполагается, что некую новую противоправно созданную реальность мы возьмем как основу для диалога. Но никаких дальнейших переговоров с Приштиной под эгидой ЕС не будет, пока [косовский премьер] Альбин Курти не отзовет вооруженные силы косовско-метохийских албанцев с территории четырех общин на севере Косово и Метохии», – сказал Старович.

По его словам, Белград будет добиваться от Евросоюза, чтобы в течение месяца он «предельно ясно высказался о том», остаются ли в силе Брюссельские соглашения, гарантом которых он выступает. Если это случится, то Сербия начнет требовать их выполнения в кратчайшие сроки, подытожил дипломат.