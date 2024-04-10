МИД Великобритании: Мы выбили руками Украины четверть Черноморского флота

Анатолий Лапин.  
10.04.2024 08:55
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, Дзен, Крым, Россия, Севастополь


Черноморский флот потерял 25% после ударов, которые нанесла Украина при поддержке Великобритании.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Черноморский флот потерял 25% после ударов, которые нанесла Украина при поддержке Великобритании. Об этом...

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«Что касается Украины, простыми словами, мы знаем, что работаем, знаем, что им необходимо и знаем, что нужно сделать.

Что касается того, что работает, мы знаем, что если мы будем поддерживать Украину, они могут обеспечить справедливый мир, который они заслуживают.

Около 25% Черноморского флота практически понесли серьезные потери. Мы знаем, что, если мы будем продолжать поддерживать Украину, то это будет доведено до логического конца», – заявил Кэмерон.

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