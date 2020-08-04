Михеев: Дружба с Западом, о которой говорил Лукашенко, возможна только на антироссийской основе

04.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Расширение отношений Белоруссии с Западом, о чем во время своего послания парламенту и народу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, возможно только на антироссийских основах.

Об этом в эфире радио «Вести» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, пример Украины должен был бы показать, что такие страны рассматриваются западным миром лишь как плацдарм для давления на Россию.

«Надо понимать, что расширение дружественных Белоруссии стран может происходить только на антироссийской основе.

Я несколько раз говорил здесь на эфире и на телевидении – на самом деле, единственный интерес, который Белоруссия представляет для западного мира, – это возможность использовать Белоруссию в качестве давления на Россию, попытки организации еще одного плацдарма для военно-политического давления.

Надо сказать, что с Украиной у них это получилось, по крайней мере частично, и включить в эту сферу влияния Белоруссию они очень бы хотели. Но к чему это приведет саму Белоруссию, и зачем это нужно в конечном итоге? Для чего это вообще? Неужели нет других подходов к решению экономических пробоем, которые существуют?

Белоруссия может подружиться с Польшей, Литвой, Украиной – это будет исторический шаг, но не в пользу белорусов», – заявил Михеев.