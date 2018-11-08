Михеев: «Предательство Донбасса приведет к глубокому кризису в России»

08.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Если теоретически предположить, что Российская Федерация решит отказаться от поддержки республик Донбасса, то это может спровоцировать глубокий кризис внутри страны.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил российский политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теоретический «слив» Донбасса приведет к глубочайшему внутриполитическому кризису в Российской Федерации, не осознавать это невозможно, это совершенно очевидно, поэтому даже из чисто технических соображений этого не произойдет.

Но и на то, чтобы двигаться вперед, игнорируя Минский процесс, инициативы у наших начальников не хватает. А сам по себе Минский процесс внутренне парализован.

В той концепции, в которой он был создан, на мой взгляд, перспектив для продвижения почти не имеет. Для того, чтобы перешагнуть через эти вещи, нужно более радикальное развитие ситуации, нужен некий повод, который боятся дать, в том числе, и с украинской стороны, потому что не понятно, чем это кончится.

Поэтому мы, к сожалению, в этой ситуации зависли в определенном безвремении, и в отношениях с Украиной в целом, и с Донбассом в частности», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил слова Сергея Михеева о том, что Россия потеряла наступательный напор образца 2014 года, в условиях атаки на Русскую Церковь на Украине следует возвращаться к жестким контрмерам против Запада, выражения «озабоченностей» будет недостаточно.