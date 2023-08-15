Министр обороны РБ заявил о подготовке НАТО к вторжению

Западные элиты ориентированы на глобальную войну с Востоком.

Об этом министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил сегодня, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В том, что европейские властные элиты ориентированы именно на глобальную войну с Востоком, сомневаться не приходится. Показательна в этом плане риторика участников июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Говоря о европейском континенте, в их видении, украинцы должны продолжать гибнуть в боях, ослабляя Россию в военном плане», – сказал Хренин.

По его словам, Запад предпринимает попытки внести раздор в союзы государств, оторвать страны друг от друга.

«Наши соседи готовят вооруженных боевиков из числа сбежавших из Беларуси преступников. Беларусь будет вынуждена скорректировать свою военную политику. На Западе идут интенсивные военные приготовления, в это вкладываются огромные деньги. Агрессивный характер военной политики стран Запада перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности их военных доктрин», — отметил Хренин.

Он сообщил, что в ближайшее время будет принята новая редакция концепции национальной безопасности Белоруссии. Также ведется работа по актуализации положений действующей военной доктрины белорусского государства.

«Запад зомбирует своих граждан, проводя враждебную политику разделения славянских народов. Цель очевидна – сформировать условия, чтобы среднестатистический европеец, или, как выразился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, житель «цивилизационного сада», был готов воевать и убивать своих восточных соседей. И непросто так декларируется создание трехтысячной группировки войск НАТО в высокой степени боеготовности на восточном фланге альянса.

Она явно будет предназначена не для обороны, а для внезапного нападения и прикрытия стратегического развертывания основных ударных сил западного военно-политического блока», – заключил Хренин.