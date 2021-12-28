Министр обороны Турции: «Поддерживаем Боснию на пути в НАТО»

28.12.2021  14:19 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Босния, НАТО, Политика, Турция


В ходе визита в Сараево министр обороны Турции Хулуси Акар встретился со своим боснийским коллегой Сифетом Поджичем, а также членами Президиума Боснии и Герцеговины.

Также гость посетил «Кладбище шахидов Ковачи», где почтил память лидера бошнякских сепаратистов и исламистов, первого президента БиГ Алии Изетбеговича.

В ходе визита в Сараево министр обороны Турции Хулуси Акар встретился со своим боснийским...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Акар заявил Поджичу, что Турецкая Республика уделяет большое внимание стабильности и миру в Боснии и Герцеговине, а «целостность, мир и стабильность в БиГ являются ключевыми моментами для Турции».

«Я думаю, что для БиГ и народа БиГ нехорошо говорить о разделениях. Мы видим народы БиГ как один народ, – сказал министр обороны Турции. – Мы внимательно следим за ситуацией и призываем все стороны реагировать спокойно, терпеливо и путем диалога. Мы предлагаем решить существующие проблемы мирным путем и путем переговоров».

Также Акар сказал, что БиГ «пользуется полной поддержкой Турции на евроатлантическом пути [в НАТО], а также в том, что касается сотрудничества между вооруженными силами двух стран».

При этом, как известно, Республика Сербская резко выступает против членства БиГ в ЕС. Потому показательно, что во время визита министр обороны Турции посетил «Кладбище шахидов Ковачи» и могилу первого президента БиГ, автора фундаменталистской «Исламской декларации», ответственного за выход Боснии из состава Югославии и начало кровопролитной войны в стране – Алии Изетбеговича. Также гость побывал в школе «Маариф» в Сараево, построенную одноименным турецким фондом, раздав ее ученикам планшеты.

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