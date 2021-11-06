Министр потребовал прекратить дискуссию о запрете позитива о России в украинских СМИ

06.11.2021 19:08 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Чем больше на Украине дискуссий вокруг дискриминационного законопроекта «о медиа» (запрещающего позитивное освещение действий руководства России, республик Донбасса, советских руководителей, признание законности воссоединения Крыма с РФ и т.п.), тем вероятнее, что его положения будут приняты быстро, без разговоров и в более жёсткой форме.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, закон нужен для того, чтобы карать украинские телеканалы в случае нелояльного освещения позиции официального Киева.

«Сейчас спокойно, даже за деньги, вы можете посмотреть эти российские платформы на Украине. Там есть все те сериалы, которые запрещены для телевидения, вы их можете там увидеть. А этот закон регулирует эти вопросы. Так же, как и регулирует вопросы, что можно считать пропагандой, что можно считать разжиганием вражды со стороны российской агрессии. То есть создаётся нормальные законные основания, чтобы можно было через суд обжаловать принятия решений и принимать решения.

Сейчас у Нацрады рычаги отсутствуют. Я тоже из бизнеса и тоже относился бы с подозрением к действиям Нацрады, если бы до сих пор оставался в бизнесе. С одной стороны – да, но с другой – столько дискуссий, сколько у нас было по поводу этого закона, я не видел», – сказал министр.

Он потребовал прекратить дискуссии, пригрозив еще большим ужесточением запретов.

«Мне кажется, что мы можем дойти до той точки, когда это будет решаться, как часто оно бывает, маленькими точечными правками к старым законам, которые будут выглядеть, как заплаты на старой одежде. Как мы знаем, такие заплаты могут быть хорошими, а могут быть спорными. И на фоне этого маленького латания уже дискуссий не будет, эти поправки, поверьте, будут проходить быстро, но общая картина от этого не изменится. И они могут быть ещё более решительными, чем записано в этом законе. Мы доиграемся, что такие поправки могут появиться», – пригрозил Ткаченко.