Минобороны Украины: «Какая демобилизация? Воевать будете до конца»

07.12.2022  12:52 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Под ружьем на Украине находится миллион человек и пока боевые действия не прекратятся, домой они не отправятся.

Об этом в эфире ТСН заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Под ружьем на Украине находится миллион человек и пока боевые действия не прекратятся, домой...

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Резников раскритиковал петицию о демобилизации после года службы, подчеркнув, что такие меры ослабят обороноспособность страны. Ранее такую петицию рассмотрел президент Владимир Зеленский и отправил ее премьер-министру страны.

«Мое мнение, что эта петиция не совсем на пользу обороноспособности страны. У нас сегодня Конституция говорит об обязанности каждого гражданина защищать свою землю. Сегодня происходит широкомасштабная, полноценная война, какой не было со времен Второй мировой вообще на планете Земля. И сегодня вопрос пойти отдыхать, когда война еще не закончилась и победа еще впереди, мне кажется, это странный подход», – сказал министр.

«Что касается демобилизации – представьте себе на секундочку, что сегодня у нас под ружьем приблизительно миллион человек. Это Вооруженные силы Украины, Нацпол, пограничники, Нацгвардия, Служба безопасности Украины и другие представители, ГУР МО и так далее.

Просто представьте на секундочку – миллион отпустить по демобилизации, а миллион новый набрать – а научить, подготовить? Для меня это очень странно звучит», – заявил украинский министр.

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