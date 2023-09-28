«Мир на условиях Москвы невозможен» – Столтенберг предложил России «сложить оружие»

Вадим Москаленко .  
28.09.2023 16:34
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


В отличие от России, у Украины нет возможности закончить войну, просто сложив оружие.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В отличие от России, у Украины нет возможности закончить войну, просто сложив оружие. Об...

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«Сегодня ваши вооружённые силы движутся вперёд, им противостоят жестокие бои, но они возвращают свои земли. Каждый метр, который возвращают украинские вооружённые силы, означает метр, который теряет Россия», – изрёк Столтенберг.

Он добавил, что мир возможен только при условии капитуляции Москвы.

«Россия может сложить оружие и закончить войну сегодня, у Украины нет такого варианта. Если Украина сдастся, это не будет миром, это будет означать брутальную российскую оккупацию. Мир такой ценой не будет миром вообще.

Украине нужен стабильный, устойчивый мир, и я приветствую план президента Зеленского, который достигнет этих целей, из 10 пунктов», – сказал генсек НАТО.

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