«Мир на условиях Москвы невозможен» – Столтенберг предложил России «сложить оружие»

В отличие от России, у Украины нет возможности закончить войну, просто сложив оружие.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня ваши вооружённые силы движутся вперёд, им противостоят жестокие бои, но они возвращают свои земли. Каждый метр, который возвращают украинские вооружённые силы, означает метр, который теряет Россия», – изрёк Столтенберг.

Он добавил, что мир возможен только при условии капитуляции Москвы.

«Россия может сложить оружие и закончить войну сегодня, у Украины нет такого варианта. Если Украина сдастся, это не будет миром, это будет означать брутальную российскую оккупацию. Мир такой ценой не будет миром вообще.

Украине нужен стабильный, устойчивый мир, и я приветствую план президента Зеленского, который достигнет этих целей, из 10 пунктов», – сказал генсек НАТО.