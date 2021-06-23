«Мир стремительно погружается в новое противостояние» – Шойгу

23.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Ситуация в мире стремительно ухудшается, перетекая в новое противостояние, которое будет серьезнее, чем «холодная война».

Об этом, выступая на открытии Московской конференции по международной безопасности, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Руководитель ведомства обозначил ряд потенциально опасных направлений, где противостояние усиливается. В частности, Азиатско-Тихоокеанский регион.

«Страны региона принуждают сделать выбор, навязывая создание структур, аналогичных НАТО. Как и в Европе, здесь создаются передовые группировки высокой готовности, развертываются ударные и авианосные группы, к военно-морским учениям, кроме государств региона, все чаще привлекаются корабли стран Альянса, что усиливает опасность инцидентов в ходе военной деятельности. Если в Европе со времен «Холодной войны» созданы системы реагирования в кризисных ситуациях, которые включают ряд двусторонних соглашений по предотвращению инцидентов при действиях авиации и сил флота, то в Азиатско-Тихоокеанском регионе таких механизмов нет, они просто отсутствуют. Ситуация усугубляется наличием территориальных споров, объявлением в одностороннем порядке так называемых зон контроля воздушного пространства», – сказал Шойгу.

«Еще одной тенденцией последних лет становится масштабное развертывание систем ПРО, их сопряжение с ударными средствами. Российские эксперты неоднократно указывали на дестабилизирующую роль противоракетной обороны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши оценки ситуации полностью подтвердились в Европе, где региональное ПРО теперь подается как один из элементов сдерживания России со стороны НАТО. Поэтому заявления о ненаправленности противоракетной обороны против России и Китая не выдерживают критики», – отметил глава оборонного ведомства.

Отдельного внимания, по его словам, заслуживает ситуация в Афганистане.

«Развитие обстановки в Афганистане требует пристального внимания как сопредельных стран, так и международных организаций. Необходимо признать, что за 20 лет пребывания в стране значительной воинской группировки западного альянса, он так и не смог добиться существенных результатов в стабилизации и формирования устойчивых структур государственного управления. После вывода сил НАТО с высокой вероятностью можно ожидать возобновления гражданской войны со всеми негативными последствиями, дальнейшим ухудшением жизни населения, массовой эмиграции и распространением экстремизма на соседние государства», – подчеркнул министр.

В Европе же, по словам Шойгу, действия НАТО напрямую угрожают безопасности России и ее союзников.

«Сегодня на континенте устойчиво закрепилась тенденция к усилению военного противостояния. Североатлантический блок наращивает количество группировок в высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии. Характерным примером стали учения Defender Europe, в ходе которых отрабатывались наступательные операции на восточном фланге Альянса», – говорит министр.

Не способствует разрядке и существующий Совет «Россия-НАТО», поскольку Альянс стремительно пытается превратиться из региональной структуры в глобальную.

«Саммит НАТО, состоявшийся в Брюсселе 14 июня, стал подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз, главной задачей которого определено сдерживание России и Китая. Принятые на саммите решения о наращивании военных расходов государств-членов, совершенствование потенциала ядерного сдерживания закрепляют на годы военное противостояние в Европе.

При этом формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета «Россия-НАТО», не снижает напряженности в двусторонних отношениях. Тем более, что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. В качестве примера можно привести действия Украины, которая накануне брюссельского саммита спровоцировала очередной кризис на Донбассе. В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует конкретных шагов по ее деэскалации», – считает министр обороны.

Добавляет рисков для мира и разработка современных методов войны, в частности в космосе и интернет-пространстве.

«Космос и кибер пространство все активнее вовлекаются в военное противоборство. В составе вооруженных сил ряда стран создаются космические и киберкомандования, главной задачей которых является не оборона, а планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах. Бережное отношение к международным обязательствам подменяется односторонними санкциями и внедрением некоего порядка, основанного на неизвестно кем придуманных правилах. Мир стремительно погружается в новое противостояние. Гораздо более опасное, чем времена «холодной войны». Военные во всем мире, как никакое другое профессиональное сообщество, понимают, что война – это бедствие», – резюмировал Шойгу.