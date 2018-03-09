09.03.2018, Киев, Елена Острякова
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Политика, Скандал, Украина

Митингующие не дали Порошенко возложить цветы: Украине обещают «большую кровь»


Традиционное возложение цветов руководством Украины к памятнику Тарасу Шевченко, которое проходит на Украине 9 марта в день рождения «отца нации», было сорвано митингующими.

Активисты прорвались к памятнику, несмотря на то, что пространство вокруг было огорожено, там работали сотрудники спецслужб с металлоискателями. Их количество наблюдатели оценивают от 100 до 500 человек. Сами митингующие говорили о нескольких тысячах, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Украинские СМИ называют в качестве организатора акции «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, однако о «Михо» на митинге не было сказано ни слова. Выступающие лишь осуждали «жестокий разгон» палаточного городка на улице Грушевского. У импровизированной трибуны были развернуты транспаранты на английском языке: «Импичмент» и «Порошенко не мой президент».

Слово на митинге предоставляли в основном участникам АТО, которые негативно высказывались как в отношении России, так и в отношении Запада, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне пишут и говорят: смотри, до чего ты доборолся, что ты сделал с Украиной. Да, это фактически так. Но мои побратимы живые и мертвые не этого хотели. Но мы все делаем по головотяпски. Чтобы построить новую Украину, это я вам как строитель говорю, нужно расчистить место. Нас ждет не только большая кровь, да, кровь, но и очень тяжелая работа», – сказал Андрей Пастушенко с позывным «Сивый».

Активисты сами возложили цветы к памятнику Кобзарю и не расходились до полудня – на это время была назначена церемония с участием президента Украины Петра Порошенко. В итоге официальное возложение было отменено.

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