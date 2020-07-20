Мёртвому припарка: американские катера не спасут деградировавшие ВМСУ

20.07.2020, Киев, Игорь Петров

Украина потеряла доставшуюся от СССР судостроительную отрасль и теряет остатки флота, что продемонстрировал недавний визит президента Владимира Зеленского в Одессу.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил глава всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта, комментируя закладку в Крыму двух больших десантных кораблей для ВМФ РФ.

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«ВМС Украины – кладбище. Все суда в единственных экземплярах, что исключает возможность их использования во взаимодействии. У Украины показушный набор разномастных кораблей. Есть проблемы с комплектацией экипажей.

Возможно, ими объясняется то, что во время поездки президента Владимира Зеленского в Одессу в День ВМСУ 5 июля на верхней палубе «Сагайдачного» при встрече президента и поднятии флага выстроилось около 30 человек, хотя еще недавно сообщалось, что экипаж корабля насчитывает более 200 человек.

Очевидно, больше людей просто не собрать и их не во что одеть, и президента страны встречали таким вот куцым составом флагмана флота. Сама церемония поднятия флага выглядела очень странно, она проходила в абсолютно безлюдном порту на фоне какого-то пришвартованного круизного теплохода и старого буксира. Президент, верховный главнокомандующий, даже не поднялся на борт, он таким вот болванчиком стоял на причале, хотя, по идее, он должен был бы участвовать в церемонии. Следовательно, никто не продумал церемонию, то, как она должна проходить.

Правда, нам на 600 млн долларов втулили очередную партию поношенной техники, громко назвав ее «очень хорошими кораблями береговой охраны», якобы предназначенными для Азова. Но это корабли, серия которых начиналась в 1981 году водоизмещением 57 тонн с осадкой 1,2 метра, то есть, нам продали очередные плоскодонки.

Хотя могли бы и сами такие делать – когда то они выпускались на «Ленинской кузне». Эти корабли абсолютно не приспособлены к морю. Кроме того, каждое американское судно, которое Украина приобретает за большие деньги, имеет такую неприятную особенность, как дюймовые резьбы (у нас резьбы метрические). То есть, любые работы, любые замены на этих судах будут осуществляться в США и будут дорого стоить – техника ведь старая.

В России ситуация совершенно иная, там идет реализация масштабной судостроительной программы. Те десантные корабли, которые заложены в Крыму – это, в общем-то, подспорье. Формируется проект новых стратегических подводных лодок.

В Севастополе осталась колоссальная судостроительная база и традиции. Там ничего не утрачено, не разграблено, не уничтожено, как это произошло в Николаеве и Херсоне», – заключил эксперт.