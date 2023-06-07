«Мне не о чем с ними говорить»: Зеленский обиделся на ООН

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После того, как ООН официально отпраздновала День русского языка, с ней не о чем разговаривать.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинского руководителя возмутило, что это произошло вчера, в день, когда была разрушена плотина Каховской ГЭС.

«Если мы берем Организацию Объединенных Наций, с одной стороны, они помогали с зерновым коридором, а с другой у нас сегодня подрыв нашей станции, а Генассамблея ООН приветствует с Днем русского языка. Я ничего не могу сказать после этого ООН. О чем мне сегодня с ними говорить?», – заявил Зеленский.